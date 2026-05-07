Власти Венгрии начали расследование в отношении Дьюлы Балаши, чьи компании получили почти миллиард долларов государственных контрактов на предвыборные кампании Виктора Орбана.

В Венгрии разгорается один из самых масштабных политических и финансовых скандалов последних лет, который может иметь далеко идущие последствия для всей государственной системы управления. Власти страны приняли решение о заморозке активов известного медиамагната Дьюлы Балаши, чья деятельность на протяжении более десяти лет была тесно переплетена с политическими успехами бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Балаши и его структура компаний фактически выступали в роли главного архитектора и исполнителя всех предвыборных стратегий, которые обеспечивали доминирование партии Фидес на политической арене. Согласно данным агентства Reuters, которые основываются на информации из осведомленных источников, масштаб государственного финансирования этих проектов был колоссальным. Только за период с 2019 по 2021 год компании Балаши, а именно Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics, сумели выиграть государственные контракты на общую сумму, превышающую 960 миллионов долларов.

Основным заказчиком выступал Национальный офис коммуникаций, который традиционно считался ключевым инструментом в руках Орбана для формирования общественного мнения и проведения агрессивных информационных кампаний, приведших к победам на прошлых выборах. На сегодняшний день в отношении Дьюлы Балаши ведется серьезное уголовное расследование, в центре которого стоят подозрения в масштабном присвоении государственных средств и отмывании денег. Поводом для начала следственных действий послужили данные, предоставленные специальным подразделением налоговой службы NAV, которая обнаружила серьезные несоответствия в финансовых потоках и отчетности вышеупомянутых компаний.

В рамках данного дела правоохранительные органы уже произвели изъятие значительных денежных средств и заморозили все основные банковские счета медиамагната, чтобы предотвратить возможный вывод капитала за пределы юрисдикции Венгрии. Сам Дьюла Балаши категорически отрицает любые нарушения закона. В своем официальном заявлении он подчеркнул, что его деятельность всегда была прозрачной, а полученные контракты были результатом профессионализма его команд.

Более того, в попытке продемонстрировать свою чистоту перед законом, Балаши сделал неожиданное предложение: он заявил о готовности полностью передать свои компании в собственность государства, утверждая, что ему абсолютно нечего скрывать и любые проверки лишь подтвердят законность его действий. Эти события происходят на фоне глубокого политического кризиса и смены власти в стране. Приход к руководству оппозиционной партии Тиса знаменует собой начало новой эры в венгерской политике, что неизбежно ведет к пересмотру всех соглашений и сделок, заключенных при предыдущем режиме.

Многие эксперты полагают, что дело Балаши является лишь первым этапом масштабной чистки государственных структур от лиц, которые наживались на близости к Виктору Орбану. Параллельно с этим в западной прессе, в частности в газете The Guardian, появилась информация о том, что ближайшее окружение Орбана начало панически выводить свои капиталы из страны после сокрушительного поражения партии Фидес на парламентских выборах.

По имеющимся данным, значительные суммы переводятся в страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, а также в отдаленные финансовые хабы в Австралии и Сингапуре. Этот исход капиталов свидетельствует о полной утрате доверия соратников Орбана к стабильности прежней системы.

Теперь перед новым правительством стоит сложнейшая задача: не только восстановить справедливость и вернуть украденные государственные средства, но и перестроить внешнюю политику, включая пересмотр отношений с Москвой, которые при Орбане носили специфический характер и часто шли вразрез с общеевропейским курсом





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Венгрия Виктор Орбан Дьюла Балаши Коррупция Отмывание Денег

United States Latest News, United States Headlines