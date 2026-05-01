Во время визита короля Великобритании Карла III в США американский военнослужащий случайно развевал британский флаг вверх ногами. Этот инцидент стал символом сложных отношений между Лондоном и Вашингтоном, которые переживают кризис. Король пытается наладить диалог, выходя за рамки протокола.

Во время официального визита короля Великобритании Карла III в США произошел курьезный инцидент, который привлек внимание общественности. Как сообщила газета Daily Mail, во время посещения Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона американский военнослужащий, отвечавший за церемониальные мероприятия, случайно развевал британский флаг вверх ногами.

Этот факт был замечен зрителями, присутствовавшими на мероприятии, и вызвал волну обсуждений в социальных сетях. По правилам Геральдической палаты Великобритании, флаг считается правильно размещенным, если более широкая белая диагональная полоса находится выше красной. В противном случае, когда красная полоса оказывается выше белой, флаг считается перевернутым. Инцидент произошел в тот момент, когда королевская чета Карла III и Камиллы прибыла на кладбище, где их встретили артиллерийским салютом и исполнением государственных гимнов двух стран.

Это событие стало особенно заметным на фоне сложных отношений между Лондоном и Вашингтоном, которые переживают один из самых глубоких кризисов в XXI веке. Ведущий британский эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор отметила, что король Карл III во время своего выступления в конгрессе США вышел за рамки традиционного протокола, затронув острые вопросы международной политики. В частности, он высказался по поводу ситуации на Украине, конфликта на Ближнем Востоке и темы ядерного оружия.

Такое отклонение от стандартного дипломатического протокола, по мнению экспертов, может быть связано с попыткой королем лично укрепить отношения между двумя странами, которые в последнее время испытывают значительные напряжения. В свою очередь, официальные представители американских военных извинились за произошедший инцидент с флагом и пообещали провести расследование, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Между тем, визит Карла III в США продолжается, и ожидается, что он встретится с бывшим президентом Дональдом Трампом для обсуждения возможных путей восстановления диалога между Лондоном и Вашингтоном.

Этот визит имеет особое значение, так как он происходит на фоне глобальных вызовов, с которыми сталкиваются обе страны, включая экономические санкции, миграционные кризисы и геополитические конфликты. В заключение стоит отметить, что инцидент с флагом, хотя и стал предметом насмешек в социальных сетях, не смог затмить главную цель визита Карла III — укрепление трансатлантических отношений и поиск путей к взаимопониманию между Великобританией и США





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Король Карл III США Британский Флаг Арлингтонское Кладбище Отношения Великобритания-США

United States Latest News, United States Headlines

