Король Карл III и Камилла посетили военное кладбище, а Трамп отменил пошлины на шотландский виски

Король Великобритании и его супруга приняли участие в церемонии на военном кладбище, где была допущена геральдическая ошибка. Президент США Дональд Трамп объявил об отмене пошлин на шотландский виски после визита королевской четы.

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла посетили мемориальное военное кладбище в четверг, где состоялась торжественная церемония. Мероприятие включало орудийный салют и исполнение национальных гимнов обеих стран, что подчеркнуло уважение к исторической памяти и военным традициям.

Однако внимание общественности привлекла геральдическая ошибка, допущенная во время церемонии. Согласно правилам Геральдической палаты, флаг Великобритании считается правильно расположенным, когда более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой. Если красная полоса оказывается выше белой, это означает, что флаг перевёрнут. На видеозаписи мероприятия было видно, что флаг держали именно в таком неправильном положении, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и среди экспертов по геральдике.

В другом важном событии президент США Дональд Трамп объявил об отмене импортных ограничений на шотландский виски. Это решение было принято после визита короля Карла III и его супруги Камиллы в Вашингтон. Республиканец отметил, что отмена пошлин откроет новые возможности для сотрудничества между Шотландией и Кентукки в области производства виски и бурбона. Данное решение стало значительным шагом в развитии торговых отношений между США и Великобританией, которые исторически были тесно связаны в этой сфере.

Трамп подчеркнул, что отмена пошлин будет способствовать экономическому росту и укреплению партнёрства между двумя странами.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Карл III подарил Дональду Трампу утилизированную подлодкуБританский монарх Карл III подарил Дональду Трампу рынду с утилизированной полвека назад британской подлодки HMS Trump.

Появилось фото интимного жеста Трампа к Мелании при короле Британии КарлеАмериканский репортер поделился сенсационной фотографией Трампа и Мелании, где президент США тайно совершает интимный жест по отношению к супруге при короле Британии Карле III и его жене.

Эксперт прокомментировала выступление Карла III в Конгрессе СШАКороль Великобритании Карл III, выступая в Конгрессе США, вышел за рамки традиционного протокола, затронув вопросы международной политики, включая ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и тему ядерного оружия. Такое мнение выразила 30 апреля ведущий британский эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор.

Король Карл III тонко издевался над Трампом во время выступления в Белом домеВо время визита в США король Великобритании Карл III сделал несколько тонких намеков и издевок в адрес президента Дональда Трампа. В своем выступлении в Белом доме он пошутил о сожжении здания британцами в 1814 году, сравнив это с реновацией Трампа, а также сделал намеки на Magna Carta, НАТО и поддержку Украины, что противоречит политике Трампа. Политологи отмечают, что монарх устроил дипломатический сарказм, несмотря на дружелюбный тон.

FT: во время выступления Карла III в Конгрессе звучал упрек в адрес ТрампаВыступая перед Конгрессом США, британский король Карл III не скрыл напряжённости в отношениях между Лондоном и Вашингтоном, пишет Financial Times.

