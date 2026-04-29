Король Карл III в США: Визит, полный конфузов и дипломатических неурядиц

Государственный визит короля Карла III в США сопровождается рядом неловких ситуаций, от путаницы с флагами до принижения речи короля Трампом. Визит обнажил сложные отношения между Великобританией и США и продемонстрировал эксцентричный стиль американского президента.

Визит короля Карла III в США сопровождается чередой курьезных и дипломатически неловких ситуаций. Прием в Вашингтоне, организованный в честь монарха, омрачен недавним инцидентом со стрельбой в Белом доме, что вызвало опасения в Лондоне относительно безопасности короля.

Карл III прибыл в США с повышенным статусом, как Карл Храбрый, однако британцев больше беспокоит возможность унижения со стороны Дональда Трампа, который известен своими эксцентричными выходками. Газета The Guardian предполагала, что встреча пройдет без камер, чтобы избежать публичной критики Карла, но Белый дом настоял на публикации фотографий с подписью «два короля». Первые же моменты визита ознаменовались конфузом: американские службы безопасности развесили австралийские флаги вместо британских, что вызвало недовольство британской стороны.

Речь Карла III перед Конгрессом США, столь ожидаемая в Лондоне, была заранее принижена Трампом, который сфокусировался на акценте и внешнем виде короля, игнорируя содержание его выступления. В своей речи Карл III подчеркнул необходимость защиты Украины и достижения справедливого мира, прибегая к цитатам из классической литературы. Однако, в то время как король говорил о «вечных» отношениях между Великобританией и США, посол Британии в Вашингтоне заявил, что особые отношения у США теперь с Израилем.

Трамп, в свою очередь, демонстрировал внимание к своей супруге, что также не осталось незамеченным. Карл III, нарушая этикет, поделился воспоминаниями о своей матери, что было воспринято как мягкая пощечина Трампу. В Лондоне лидер оппозиции Кир Стармер, с низким рейтингом одобрения, надеялся, что Карл III сможет наладить отношения с Трампом и сгладить скандал с назначением посла Британии в США. Европа возлагала на короля надежды убедить Трампа не угрожать выходом из НАТО, не повышать тарифы и не покушаться на Гренландию.

В ходе визита была опубликована генеалогическая схема, демонстрирующая родство Трампа и Карла, однако Трамп заявил о своем желании жить в Букингемском дворце, что вызвало опасения в Лондоне. Визит короля Карла III в США превратился в череду дипломатических казусов и неловких моментов, обнажив сложные отношения между Великобританией и США и продемонстрировав эксцентричный стиль Дональда Трампа





