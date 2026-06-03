Сергей Танкеев, один из ведущих специалистов в области алгебраической геометрии, скончался в возрасте 80 лет после тяжелой болезни. Ученый внес значительный вклад в мировую науку, доказав важные частные{cases} гипотезы Ходжа, Гротендика и Тэйта. Карьера Танкеева была связана с Владимирским государственным университетом, где он занимал должности доцента, профессора и заведующего кафедрой, а также руководил аспирантами и научными проектами. Он являлся членом-корреспондентом РАЕН и автором более 40 научных работ. Статья освещает жизненный путь и научные достижения этого выдающегося математика.

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. В возрасте 80 лет после тяжелой болезни скончался выдающийся российский ученый, специалист в области алгебраической геометрии Сергей Танкеев . Об этом сообщили во Владимирском государственном университете, где он провел большую часть своей научно-педагогической карьеры.

По данным вуза, ученый ушел из жизни 2 июня 2023 года. Сергей Танкеев по праву считался одним из ведущих отечественных специалистов в области алгебраической геометрии, математической дисциплины, изучающей几何ческие объекты с помощью алгебраических методов. Его научная деятельность была посвящена исследованию сложнейших математических проблем, которые лежат на стыке геометрии, топологии и алгебры. Университет подчеркнул, что Танкеев внес значительный вклад в мировую науку, solutioning some of the most profound questions in modern mathematics.

Наиболее известными достижениями Танкеева являются доказательства для важных частных случаев гипотезы Ходжа, обобщенной гипотезы Ходжа - Гротендика и гипотезы Тэйта. Эти проблемы относятся к числу ключевых задач современной математики и связаны с изучением алгебраических циклов, переменных комплексных структур и характеристических классов. Гипотеза Ходжа, например, касается отношений между голоморфными формами и алгебраическими циклами на компактных кэлеровых многообразиях. Работы Танкеева в этой области высоко оценены международным математическим сообществом и стали важным шагом к полному решению этих трудных проблем.

Сергей Танкеев родился 28 февраля 1947 года в Пермской области. После окончания школы он поступил в Куйбышевский государственный университет (ныне Самарский университет), где получил фундаментальное математическое образование. Свою научно-педагогическую карьеру Танкеев начал в 1974 году в том же университете, работая на кафедре высшей математики. Спустя два года, в 1976 году, он перешел во Владимирский политехнический институт, который в 1995 году получил статус университета и стал Владимирским государственным университетом (ВлГУ).

Последующие десятилетия Танкеев был неразрывно связан с этим вузом. В Владимирском государственном университете Сергей Танкеев прошел путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой высшей математики. Он также занимал должность заместителя председателя диссертационного совета ВлГУ, активно участвовал в подготовке молодых научных кадров, руководил аспирантами и участвовал реализации научных проектов, финансируемых Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

В последние годы жизни Танкеев работал профессором кафедры функционального анализа и его приложений Института информационных технологий и электроники ВлГУ, продолжая развивать междисциплинарные исследования на стыке математики и компьютерных наук. Помимо преподавательской и исследовательской деятельности, Сергей Танкеев был известен как организатор науки. Он являлся членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), participated in various editorial boards and scientific committees. Его-authored more than 40 scientific works, including monographs and articles published in leading Russian and international journals.

Танкеев также принимал активное участие в проведении научных конференций и школ для молодых математиков, внося вклад в развитие математического образования в регионах России. Уход Сергея Танкеева - это большая утрата для отечественной и мировой математики. Его научные результаты заложили прочный фундамент для дальнейших исследований в алгебраической геометрии и смежных областях. Многие годы он был образцом преданности науке, строгого подхода к исследованиям и ответственности как педагога.

Память о нем сохранится в работах его учеников, в продолжении исследований, которые он начинал, и в истории Владимирского государственного университета, где он оставил неизгладимый след как творческая личность и мудрый наставник.





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