Конфликт США и Ирана: как асимметричная война меняет представление о современных боевых действиях

СШАИранВойна
📆4/30/2026 4:14 AM
📰Известия
Противостояние США и Ирана показало, что даже самая сильная армия мира может столкнуться с серьезными трудностями в условиях асимметричной войны. Иран, используя дешевые беспилотники и ракеты, сумел нейтрализовать военное превосходство США и перевести конфликт в фазу изнурительной войны на истощение. В статье анализируются ключевые аспекты этого противостояния и его влияние на современные военные доктрины.

Противостояние США и Иран а привело к переосмыслению концепции войны, которая главенствовала последние десятилетия. Их конфликт показал, что даже самая сильная современная армия не может одержать убедительную победу, если противник дает асимметричный ответ и активно использует беспилотные системы.

Попытка одержать быструю победу за счет концентрированных высокоточных ударов может обернуться войной на истощение, в которой обороняющаяся сторона как минимум не будет проигрывать. Как меняются представление о самой сути войны — в материале «Известий». Нивелированное преимущество США До начала конфликта США с Ираном сухая статистика предполагала, что военное противостояние между ними должно завершиться полным успехом Вашингтона и разгромом иранских вооруженных сил. За США давно закрепилась репутация страны с сильнейшей армией мира, способной решать любые задачи.

Они лидируют по тратам на оборону, доводя ежегодные расходы практически до $1 трлн. Это примерно одна треть от совокупных военных расходов всех стран мира. В то же время Иран расположен в конце четвертого десятка с оборонным бюджетом в $7,5 млрд и уступает Израилю, с которым США начали военную компанию, в семь раз. Перед конфликтом США нарастили военную группировку на Ближнем Востоке до самого большого контингента с момента вторжения в Ирак в 2003 году.

Американское командование привело в район боевых действий две авианосные группы, оснащенные современными истребителями с ракетным вооружением и собственной системой противовоздушной обороны. Перед армией США была поставлена цель за счет серии высокоточных ударов уничтожить военно-политическое руководство Ирана, подавить обороноспособность страны и принудить к заключению соглашения, которое бы пресекало возможность создания ядерного оружия. Игра на истощение: сколько ракет осталось у Ирана на самом деле ВПК республики оказался крепче всех прогнозов, однако США всё еще ждут опустошения арсеналов Тегерана.

Однако конфликт, который должен был стать быстрой операцией и ориентировался по срокам на 12-дневную войну Израиля с Ираном, в итоге растянулся на два месяца. США так и не смогли нанести Ирану военное поражение и достичь всех поставленных целей. Тегеран нанес ответные удары по американским союзникам на Ближнем Востоке и заблокировал Ормузский пролив, спровоцировав энергетический кризис, что стало экономическим и политическим ударом для Вашингтона.

Разница в подходах США и Ирана С самого начала конфликта Иран отказался от игры по правилам «большой войны», которую пытались навязать США. Они действительно имели номинальное превосходство над противником, обладая широкими возможностями для уничтожения армии, подавления ПВО и контроля над воздушным пространством. Однако планы США с самого начала не предполагали наземного вторжения ввиду особенностей географии Ирана — это слишком большая страна для ведения сухопутных действий, и к тому же со сложным гористым рельефом.

Поэтому США сделали ставку на точные и дорогостоящие воздушные удары, рассчитывая не только на уничтожение военной инфраструктуры Ирана, но и на моральное подавление противника, отказ от его дальнейшего сопротивления и разбалансировку государственного управления. Однако Иран подготовился к этому и принялся следовать собственному плану, который давал стране возможность если не выиграть противостояние, то хотя бы не проиграть его. Иран стал затягивать конфликт и расширять его географию.

В этом ему помогли три фактора: наличие целого флота из дешевых ударных беспилотников, широкая номенклатура баллистических и крылатых ракет малой дальности, союзнические отношения с прокси. Эти относительно дешевые средства поражения позволили Ирану наносить постоянный урон США и их союзникам.

Тактика Ирана предполагает, что его запасы вооружений легко восстанавливаются и не могут истощиться в обозримой перспективе, в то время как США делали ставку на быстрое окончание операции именно из тех соображений, что их запасы — дорогие, высокотехнологичные, с длинным циклом производства — рано закончатся. Иран сделал ставку на слом самой экономики боевых действий, который делает их невыгодными для противника.

С помощью дешевых беспилотников Shahed («Шахед») за $20–50 тыс. он вынуждает США тратить более дорогие противоракеты PAC-2 стоимостью $1 млн, что существенно корректирует разницу в военных тратах двух стран. Использовать ПВО против таких средств поражения имеет смысл, если удается таким образом предотвратить ущерб, который превышает стоимость производства противоракет. Однако Иран пошел еще дальше и обозначил для себя широкий выбор целей, от военных баз до сопутствующей инфраструктуры, среди которой бывают относительно незначительные объекты, защищать которые становится совсем невыгодно.

Тегерану удалось поставить противника перед тяжелым выбором — тратить средства на оборону, которая всё равно не может быть обеспечена, или смириться с сериями ударов, наносящих постоянный ущерб. На море Иран также повел себя совсем не так, как предполагали США

