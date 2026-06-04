Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина.

Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина. Алексей Смертин в возрасте 51 года пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км, и занял 25-е место в забег е.

Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин в рамках забега "Борись и побеждай" перед началом деловой программы Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что считает подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина. Он сообщил, что планирует провести 24-часовой забег по кругу. В итоге Смертин пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км, и занял 25-е место. Первым стал Александр Моедо (285,2 км).

"Это подвиг, не каждому дано, и поздравляю его. Он большой молодец, в таком возрасте бегает такие большие дистанции. Мне бы, наверное, это сделать было очень-очень тяжело", - сказал Тюкавин. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ





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