Константинов обрушился с критикой на судейство матча «Динамо» – «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Константин Константинов резко раскритиковал работу судейской бригады во втором матче бронзовой серии чемпионата России против «Зенита», обвинив главного судью в предвзятости и призывав отстранить его от судейства матчей высокого уровня. Также тренер выразил недовольство тактикой «Зенита», назвав ее устаревшей и противоречащей принципам фэйр-плей.

Главный тренер волейбол ьного клуба « Динамо » Константин Константинов подверг резкой критике работу судейской бригады, особенно главного судьи, во втором матче бронзовой серии чемпионата России против « Зенит а» (Санкт-Петербург).

Встреча, прошедшая в напряженной борьбе, завершилась победой петербургской команды со счетом 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12). Константинов не ограничился лишь оценкой судейства, но и выразил недовольство тактикой, применяемой тренерами «Зенита», назвав ее устаревшей и противоречащей принципам честной игры. Он подчеркнул, что подобные приемы подачи, основанные на обманных движениях, уже давно отвергнуты мировым волейбольным сообществом, однако, по его мнению, российская федерация волейбола и ее представители, в частности, Титов, до сих пор не приняли это во внимание.

Тренер выразил опасение, что пока ситуация не изменится, российский волейбол не сможет достичь уровня ведущих мировых держав. Константинов заявил, что сам никогда не будет просить своих игроков использовать подобные тактические приемы, считая их не соответствующими духу волейбола.

Основной акцент критики Константинова был направлен на главного судью матча, которого он призвал отстранить от судейства матчей более высокого уровня, чем Высшая лига Б. Константинов выразил уверенность, что подобный уровень судейства недопустим в играх, определяющих судьбу чемпионата, и что присутствие таких арбитров негативно сказывается на репутации российского волейбола. Он заявил, что действия судьи были предвзятыми и направлены на оказание помощи «Зениту», приводя в пример конкретные спорные моменты, когда, по его мнению, очевидные ошибки в пользу «Динамо» были проигнорированы, а решения принимались в пользу петербургской команды.

Константинов подчеркнул, что подобное судейство вызывает недовольство обеих команд и портит общее впечатление от игры. Он выразил глубокое разочарование тем, что судейская комиссия российской федерации волейбола допускает работу подобных арбитров в ответственных матчах, считая это позором для организации. Константинов добавил, что если он когда-либо увидит этого судью на другой игре, это будет свидетельствовать о некомпетентности и бездействии судейской комиссии. Константинов также отметил состав команды «Зенита», косвенно раскритиковав тренерский штаб за использование устаревших тактик.

Он подчеркнул, что современные волейбольные команды отказываются от подобных приемов подачи, считая их неспортивными и неэффективными. Константинов выразил надежду, что российская федерация волейбола прислушается к его критике и примет меры для улучшения качества судейства и повышения уровня российского волейбола. Он подчеркнул, что только честная и объективная судейская бригада может обеспечить справедливую конкуренцию и способствовать развитию волейбола в России. Константинов также призвал к более активному обсуждению проблем российского волейбола и поиску путей их решения.

Он выразил уверенность, что только совместными усилиями можно вывести российский волейбол на новый уровень и вернуть ему былую славу. В заключение Константинов еще раз подчеркнул свою непримиримую позицию в отношении судейства в матче против «Зенита» и заявил, что не намерен мириться с подобными проявлениями несправедливости





