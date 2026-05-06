Россия ограничивает ввоз западных ноутбуков и обязывает операторов связи переходить на отечественное оборудование, несмотря на острый дефицит мощностей и отсутствие собственных процессоров.

С конца мая текущего года в Российской Федерации вступают в силу новые, более жесткие ограничения на ввоз ноутбуков и комплектующих от известных западных производителей. Ранее действовавший механизм параллельного импорта, который позволял компаниям поставлять технику через посредников в третьих странах без прямого согласия правообладателя, фактически перестает работать для ряда категорий товаров.

Согласно новым правилам Министерства промышленности и торговли, теперь для легального ввоза продукции потребуется официальное разрешение от самого производителя. Однако в текущих геополитических условиях получить такой документ практически невозможно, так как большинство крупных западных технологических гигантов строго придерживаются антироссийских санкций и полностью прекратили любое сотрудничество с российским рынком. Ожидается, что этот шаг приведет к значительному сокращению предложения качественной зарубежной техники в розничных сетях и может спровоцировать дальнейший рост цен на электронику для конечного потребителя.

Основной целью данных мер является принудительное ускорение процесса импортозамещения в сфере вычислительной техники. Статистические данные свидетельствуют о том, что определенный прогресс в этом направлении уже достигнут: доля российских компьютеров на внутреннем рынке увеличилась с девяти процентов в две тысячи двадцать первом году до двадцати процентов в настоящее время. Этот рост во многом обеспечен жестким государственным регулированием, так как государственные корпорации и ведомства по закону обязаны закупать отечественное оборудование, если на рынке существуют заявленные аналоги.

Тем не менее, отраслевые эксперты указывают на серьезную системную проблему. Несмотря на внешнюю маркировку и сборку на местных площадках, полноценных отечественных компьютеров в классическом понимании до сих пор не существует. Главным препятствием является отсутствие собственного массового производства современных высокопроизводительных процессоров. В итоге любой условно российский компьютер на сегодняшний день представляет собой лишь корпус и материнскую плату с собранными локально компонентами, в то время как интеллектуальное ядро — центральный процессор — остается импортным.

Таким образом, технологическая зависимость от иностранных разработок сохраняется, просто она переместилась на уровень более глубоких и скрытых цепочек поставок. Особую тревогу вызывает ситуация в секторе мобильной связи и телекоммуникаций. С первого сентября текущего года операторы связи будут обязаны переходить на закупки исключительно отечественного оборудования. Однако внутренний рынок оказывается совершенно не готов к такому резкому и масштабному переходу.

На данный момент в стране функционируют всего две компании, способные производить подобную технику в промышленных масштабах, но их совокупных производственных мощностей хватает лишь на двадцать процентов от общего объема текущего спроса. Еще более критической является ситуация с базовыми станциями, которые являются сердцем любой сотовой сети. До начала специальной военной операции почти вся инфраструктура российских операторов состояла из оборудования компаний Nokia и Ericsson. В условиях санкционного давления возникла экстренная необходимость замены западного железа на российские разработки.

Хотя несколько локальных компаний представили свои прототипы базовых станций, государственная поддержка была оказана лишь одному из проектов. Остальные разработчики вынуждены самостоятельно искать частных инвестиций, что в условиях высокой неопределенности и финансовых рисков существенно замедляет темпы обновления сетевой инфраструктуры. В долгосрочной перспективе это может привести к постепенному снижению качества мобильной связи и серьезному замедлению развития сетей нового поколения на территории всей страны





