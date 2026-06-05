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Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и более чем миллиардной помощи Украине

Политика News

Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и более чем миллиардной помощи Украине
СШАУкраинаРоссия
📆6/5/2026 6:08 AM
📰meduzaproject
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Палата представителей приняла масштабный пакет, включающий оборонные кредиты в 8 млрд долларов для Украины и новые ограничения для российской экономики, но перспективы в сенате остаются неопределёнными.

Нижняя палата Конгресса США одобрила масштабный законопроект, объединяющий новую пакетную помощь Украине и расширенный перечень санкций против России. По предложению демократов, инициированному конгрессменом Грегори Миксом, закон предусматривает прямые финансовые вливания в размере более одного миллиарда долларов, а также открытие оборонных кредитных линий на сумму восемь миллиардов долларов.

Эти средства призваны усилить обороноспособность Киева, обеспечить закупку современного вооружения и поддержать экономическую стабилизацию страны, пострадавшей от длительного конфликта с Россией. В то же время законопроект вводит новые ограничения, направленные на ключевые сектора российской экономики, включая энергетический, финансовый и оборонный, с целью подорвать способность Кремля финансировать военные операции. Голосование в Палате прошло с ярко выраженным партийным разделением: 226 депутатов поддержали инициативу, 195 проголосовали против.

Большинство сторонников пришли из рядов демократов, однако 18 республиканцев также высказались за проект, что свидетельствует о растущих разногласиях внутри консервативного лагеря. Противники измеряют решение как попытку ограничить гибкость президента Дональда Трампа в его дипломатических усилиях, направленных на поиск пути к окончанию войны. По их мнению, ужесточённые санкции могут осложнить переговорный процесс и увеличить напряжённость в международных отношениях. После одобрения в Палате законопроект направлен в сенат, где большинство мест занимает республиканская партия.

По оценкам экспертов, его дальнейшее продвижение будет зависеть от поддержки президента, который, как отмечают аналитики, может воспользоваться этим законодательным актом для укрепления своей позиции в переговорах. Однако некоторые источники указывают, что в сенате проект вряд ли дойдёт до голосования, учитывая текущие политические расчёты и приоритеты конгрессменов. В прошлый день нижняя палата также приняла резолюцию, ограничивающую полномочия президента в отношении военных действий в Иране без согласования с Конгрессом.

Этот документ, хотя и носит в основном символический характер, демонстрирует растущее недовольство внутри республиканцев и предвещает дальнейший раскол внутри партии

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