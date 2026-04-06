Кому нельзя есть капусту: профессор назвала противопоказания

Капуста, будучи полезным овощем, подходит не всем. Доктор медицинских наук рассказала о противопоказаниях к употреблению капусты, в частности, для людей с проблемами ЖКТ, гипотиреозом, после операций и с болезнями почек.

Капуста , безусловно, один из наиболее ценных овощей, щедро наделенный витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, однако, как подчеркивает доктор медицинских наук, профессор и специалист по интегративной и антивозрастной медицине, этот дар природы подходит отнюдь не каждому. Существует ряд противопоказаний, которые следует учитывать, прежде чем включать капусту в свой рацион, чтобы не навредить здоровью.

Первое и, пожалуй, самое важное предостережение касается людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Свежая белокочанная и, в особенности, квашеная капуста могут усугубить состояние, усиливая кислотность и провоцируя повышенное газообразование. Это крайне нежелательно при таких заболеваниях, как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, синдром раздраженного кишечника и метеоризм. В этих случаях употребление капусты может привести к болям, вздутию живота и общему дискомфорту. Врач рекомендует в подобных ситуациях отдавать предпочтение тушеной или слегка отварной капусте, а в период обострения заболеваний и вовсе отказаться от нее, чтобы избежать нежелательных последствий.\Второе существенное ограничение относится к людям с гипотиреозом, то есть с пониженной функцией щитовидной железы. Некоторые сорта капусты, в частности, белокочанная, цветная, брокколи и кольраби, содержат гойтрогенные вещества. Эти вещества могут препятствовать нормальному усвоению йода, который критически важен для функционирования щитовидной железы. Хотя термическая обработка капусты снижает негативное воздействие гойтрогенов, она не способна полностью его нейтрализовать. Поэтому людям с гипотиреозом рекомендуется быть особенно осторожными с употреблением этих видов капусты и консультироваться с врачом относительно допустимого количества. Помимо этого, следует проявить осторожность в употреблении капусты после хирургических вмешательств в брюшной полости. В раннем послеоперационном периоде любые продукты, способствующие брожению и газообразованию, находятся под строгим запретом. Это связано с тем, что процессы брожения могут оказывать дополнительную нагрузку на органы пищеварения, замедляя процесс восстановления и усугубляя дискомфорт.\Отдельного внимания заслуживает квашеная капуста, которая традиционно считается полезным продуктом, но таит в себе определенные риски. Она отличается высоким содержанием соли, что может приводить к задержке жидкости в организме и, как следствие, к повышению артериального давления. Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек и сердечной недостаточностью. Для этих категорий пациентов употребление квашеной капусты не рекомендуется. Для тех, кто не имеет противопоказаний к употреблению капусты, профессор советует выбирать тушеные или запеченные варианты приготовления, добавлять небольшое количество растительного масла, чтобы улучшить усвоение полезных веществ, и стараться не злоупотреблять солью. Важно помнить, что для здорового человека умеренное потребление капусты, примерно 150-200 граммов в день, считается полезным и безопасным. При появлении подозрений на аллергию или индивидуальную непереносимость капусты рекомендуется пройти специальные тесты. ALEX-тест позволяет выявить истинную аллергию на этот продукт, а FOX-тест помогает диагностировать пищевую непереносимость





championat / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Капуста Противопоказания Здоровье ЖКТ Гипотиреоз

Россия Последние новости, Россия Последние новости