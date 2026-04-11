Кому положена досрочная пенсия: названы категории россиян

📆4/11/2026 1:50 AM
📰RT на русском
Эксперт рассказал о категориях граждан, которые могут выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Условия выхода на пенсию, связанные с длительным стажем, рождением и воспитанием детей, а также особенностями профессиональной деятельности.

Российское законодательство предусматривает ряд оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, в интервью RT разъяснил категории граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии. Первая категория – граждане с длительным страховым стажем. Мужчины с 42 годами страхового стажа и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.

Важно понимать, что страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России. Другая группа – женщины, родившие и воспитавшие детей. Женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на досрочную пенсию в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет. Женщины, родившие четверых детей, могут выйти на пенсию в 56 лет, а родившие троих – в 57 лет (при условии воспитания детей до восьмилетнего возраста). Существуют и другие условия: женщины, родившие двух и более детей, достигшие 50 лет, могут претендовать на досрочную пенсию при страховом стаже не менее 20 лет, если они проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, и при наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).\Необходимо отметить льготы для инвалидов по зрению I группы. Мужчины с таким заболеванием могут рассчитывать на досрочную пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет, женщины – в 40 лет при страховом стаже не менее 10 лет. Кроме того, право на досрочную пенсию имеют представители определенных профессий, работающие в особых условиях. Например, мужчины в возрасте 50 лет и женщины в возрасте 45 лет, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющие стаж работы не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. Также к этой категории относятся женщины, проработавшие в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве или других отраслях экономики, а также машинисты строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет, имеющие при этом страховой стаж не менее 20 лет. Для граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, страховая пенсия может быть назначена на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, при условии наличия страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет.\В заключение Игорь Балынин подчеркнул, что во всех перечисленных выше случаях необходимо наличие не менее 30 сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Расчет размера страховой пенсии производится путем сложения фиксированной выплаты и произведения числа набранных ИПК на стоимость одного ИПК. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, а стоимость одного ИПК – 156,76 рубля. Данная информация актуальна для граждан, планирующих выход на пенсию, и позволяет им оценить свои права и возможности. Важно помнить о необходимости внимательного изучения всех условий и требований, предъявляемых законодательством для получения досрочной пенсии. Необходимо учитывать не только общий стаж, но и специфику трудовой деятельности, а также место проживания, что может значительно повлиять на возможность досрочного выхода на заслуженный отдых

Пенсия Досрочная Пенсия Страховой Стаж Крайний Север Льготы ИПК Пенсионные Выплаты Возраст Выхода На Пенсию

 

