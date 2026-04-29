Компани сомневается в справедливости пенальти в матче ПСЖ – Бавария: полный обзор футбольных новостей

Винсент Компани выразил недовольство назначенным пенальти в пользу ПСЖ, а также обзор других важных футбольных событий: результаты матчей, тренерские перестановки, успехи российских спортсменов и комментарии известных футболистов.

Главный тренер «Бешикташа» Винсент Компани выразил сомнения относительно справедливости пенальти , назначенного в пользу «Пари Сен-Жермен» ( ПСЖ ) в матче против «Баварии». По его мнению, эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара вызывает серьезные вопросы и требует детального анализа.

Компани подчеркнул, что, судя по имеющимся видеоматериалам, мяч сначала коснулся тела защитника «Баварии» Дэвиса, а уже после этого – его руки. Если это действительно так, то, согласно правилам футбола, пенальти быть не должно. Этот момент вызвал бурную дискуссию среди экспертов и болельщиков, разделившихся во мнениях относительно правильности решения арбитра. Многие согласны с Компани, указывая на то, что касание мяча тела игрока должно предшествовать касанию руки, чтобы пенальти был оправдан.

Другие же считают, что положение руки Дэвиса было неестественным, что могло послужить основанием для назначения пенальти. Помимо спорного эпизода с пенальти, матч между ПСЖ и «Баварией» запомнился напряженной борьбой и обилием голов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСЖ, что позволило парижанам выйти в следующий этап турнира. Оценки игроков от французской спортивной газеты L’Equipe также вызвали интерес.

Вратарь ПСЖ Александр Сафонов получил оценку 5 из 10 за свою игру, в то время как лучший результат среди игроков ПСЖ показал грузинский вингер Хвича Кварацхелия – 9 баллов. Маркиньос, Пачо и Мендеш получили оценки 3, что свидетельствует о неровной игре этих футболистов. Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Лео Карседо, отметив, что он принес команде спокойствие и четко расставил приоритеты. Аршавин подчеркнул, что Карседо работает эффективно и незаметно, что отличает его от предыдущего тренера «Спартака» Деяна Станковича.

В мире футбола произошли и другие значимые события.

«Локомотив» одержал победу над «Авангардом» в рамках третьего матча, а на Чемпионате мира были зафиксированы удаления игроков за прикрытый рот, что вызвало недоумение у многих наблюдателей. Российская теннисистка Мирра Андреева успешно выступает на турнире в Мадриде, достигнув полуфинала. В российской Премьер-лиге произошла тренерская рокировка – «Пари НН» уволил главного тренера Михаила Шпилевского. А российский полузащитник Алексей Миранчук забил победный гол в матче 1/8 финала Открытого кубка США в составе «Атланты» против «Шарлотт».

В текущем сезоне Миранчук забил 6 мячей в 11 играх, демонстрируя отличную форму. Наконец, известный английский футболист Уэйн Руни прокомментировал слова Гарри Кейна о «потрясающей игре» «Баварии» и ПСЖ в обороне, предположив, что Кейн пытается таким образом поддержать своих защитников и вселить в них уверенность, поскольку не может их хвалить за реальную игру





