Комитет предложил упростить ввод экспериментального режима для ИИ и увеличить срок его действия до пяти лет

В Госдуме рассматривается законопроект, который устраняет обязательный правовой барьер для экспериментальных режимов в сфере искусственного интеллекта и продлевает их срок с трёх до пяти лет, открывая новые возможности для тестирования ИИ в аэропортах и обработке промышленных данных.

Комитет по экономической политике предложил принять во втором чтении законопроект , вносящий поправки в Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в России.

Цель изменений - создать экспериментальный правовой режим для направлений, связанных с применением искусственного интеллекта, где нормативное регулирование пока отсутствует. В частности, речь идёт о эксплуатации беспилотной наземной техники на территории аэропортов и обработке промышленных данных. По словам председателя комитета Максима Топилина, текущий правовой барьер в виде обязательного условия для введения экспериментального режимa сильно ограничивает возможности тестирования ИИ, позволяя проводить испытания только в узкоспециализированных областях, где уже существует регулирующая база, например в сфере дорожного движения и беспилотного транспорта.

Он подчеркнул, что потенциал искусственного интеллекта гораздо шире, однако разработчики сталкиваются с рисками признания их деятельности или используемых технологий нелегальными, что препятствует широкому внедрению инноваций. Нововведения законопроекта предусматривают исключение обязательного правового барьера, тем самым устраняя одно из главных препятствий для внедрения передовых технологий в тех сферах, где пока нет готового нормативного регулирования.

Это откроет возможность проводить пилотные проекты по эксплуатации беспилотной наземной техники в аэропортах и обработке промышленного массива данных в условиях, максимально приближенных к реальным, но с чётко определёнными правилами. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок действия экспериментального правового режима с трёх до пяти лет. Такой пятилетний горизонт позволит собрать полные данные для формирования полноценной нормативно-правовой базы, оценить эффективность и безопасность новых технологий, а также снизить административную нагрузку, связанную с частыми продлениями режима.

По мнению Топилина, это создаст благоприятную среду для технологического прогресса, снимет необоснованные ограничения и поспособствует формированию единого правового поля для внедрения инноваций, способных в ближайшем будущем трансформировать такие отрасли, как транспортная логистика и промышленное производство. Законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании Государственной Думы 10 июня, после чего ожидается дальнейшее обсуждение и возможное принятие окончательного текста





