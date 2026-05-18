Head Topics

Комментируемый остров: Известия: как живут граждане КНДР за пределами Пхеньяна

Обassad News

Комментируемый остров: Известия: как живут граждане КНДР за пределами Пхеньяна
Трудовая Партия КореяГенеральный Секретарь Трудовой Партии КореиКим Чен Ын
📆5/18/2026 12:08 AM
📰Известия
37 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить границу страны с Южной Кореей в неприступную крепость.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить границу страны с Южной Кореей в неприступную крепость. Об этом он заявил 17 мая на встрече с командирами дивизий и бригад армии.

В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость. Лидер КНДР также заявил о намерении пересмотреть организацию армейских подразделений и усилить приграничные войска на границе с Южной Кореей, повысив их военно-технический уровень.

Корейская волна: как живут граждане КНДР за пределами Пхеньяна «Известия» побывали в курортной столице самой закрытой страны мира ЦТАК 15 мая сообщило, что Ким Чен Ын встретился с участниками IX съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Лидер КНДР отметил большой прогресс, который был достигнут после предыдущего VIII съезда профсоюзов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Трудовая Партия Корея Генеральный Секретарь Трудовой Партии Кореи Ким Чен Ын Границу Страны С Южной Кореей Приограничная Линия Неприступная Крепость Усилить Приграничные Войска Пересмотреть Организацию Армейских Подразделен Объединённые Профсоюзы Кореи Старший Профсоюзный Сбор Dagestan.Ru

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-18 03:08:22