Комментируемый остров: Известия: как живут граждане КНДР за пределами Пхеньяна

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить границу страны с Южной Кореей в неприступную крепость. Об этом он заявил 17 мая на встрече с командирами дивизий и бригад армии.

В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость. Лидер КНДР также заявил о намерении пересмотреть организацию армейских подразделений и усилить приграничные войска на границе с Южной Кореей, повысив их военно-технический уровень.

ЦТАК 15 мая сообщило, что Ким Чен Ын встретился с участниками IX съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Лидер КНДР отметил большой прогресс, который был достигнут после предыдущего VIII съезда профсоюзов





