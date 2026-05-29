Американская комиссия по международной торговле (USITC) завершила расследование импорта необработанного палладия из России отрицательным решением, признав отсутствие существенного ущерба для domestic industry и отменив предварительно предложенные компенсационные пошлины.
Комиссия по международной торговле США ( USITC ) 29 мая объявила об отрицательном решении по делу о поставках необработанного палладия из России, что исключает возможность введения компенсационных пошлин на этот продукт.
В официальном заявлении комиссии подчеркивается, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба и не находится под угрозой такого ущерба в результате импорта российского необработанного палладия. Таким образом, расследование, инициированное в рамках антидемпинговых процедур, завершено выводом об отсутствии оснований для применения защитных мер. Ранее, 21 мая, Министерство торговли США сообщило о предварительном решении установить компенсационную пошлину в размере 109,1% на импорт палладия из России, мотивируя это необходимостью противодействия субсидиям, предоставляемым российскими экспортерами.
Однако окончательное решение оставалось за USITC, которая оценивает влияние импорта на domestic industry. Положительное заключение комиссии было бы необходимым условием для введения пошлин, поэтому её отрицательное решение фактически прекращает данное расследование. Инцидент отражает сложности в торговых отношениях между США и Россией в условиях санкционного давления, демонстрируя разделение полномочий между ведомствами. Несмотря на политическую напряженность, технические и экономические соображения, по-видимому, преобладают в отдельных торговых спорах.
Палладий, ключевой металл для автомобильной промышленности (катализаторы) и электроники, продолжает поставляться на мировой рынок, хотя и под воздействием ограничений. Решение USITC может быть воспринято как прагматичный шаг, избегающий дополнительных издержек для американских производителей, зависящих от этого металла. С другой стороны, оно ставит под вопрос обоснованность предыдущих заявлений министерства торговли о субсидиях. В дальнейшем сторонам возможно предстоит дополнительные правовые процедуры или пересмотр дела при изменении обстоятельств.
Этот случай очередной раз illustratеs то, как торговые расследования проходят через несколько инстанций с разными критериями оценки, где окончательное решение часто балансирует между политикой и экономикой
Палладий США Россия Antidumping Компенсационные Пошлины USITC Министерство Торговли
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ITKey CEO Explores Factors Driving Shift to Domestic IT Solutions for Cloud Infrastructure and Other TrendsThe CEO of ITKey, a Russian-based company focused on developing cloud infrastructure solutions, discusses the shift to domestic IT solutions and opportunities in the AI market.
Read more »
Severe Challenges Facing German Chemical IndustryThe German chemical industry has been struggling with high energy costs, stricter regulations, tight supply chains, and increased competition from abroad. The recent escalation of the conflict between the US and Israel against Iran has further exacerbated these issues, leading to a surge in energy prices and disrupting supply chains, causing a shortage of critical raw materials. These challenges have resulted in a significant drop in the industry's operational performance and output. While the sector has taken some steps to mitigate its impact, such as shifting production to other regions and enhancing efficiency, it remains vulnerable to further challenges.
Read more »
Russian IT Industry Adapts to New Reality, Russian Servers Catching Up to Western EquivalentsThe Russian IT industry has undergone significant changes in recent years, with a sharp rise in IT component prices, unstable supply chains, and accelerated adoption of domestic solutions. The article discusses how businesses are adapting to this new reality, the competitive edge of Russian servers compared to Western counterparts, and the importance of infrastructure providers' own developments in the field of artificial intelligence.
Read more »
Moscow Describes Its High-Tech Industry PositionThe mayor of Moscow, Sergei Sobianin, has stated that Moscow is a leader in several high-tech industries, including radioelectronics, aircraft production, aeronautics, and food processing. The city's radioelectronics revenue increased by 35% in 2025, food processing by 13%, pharmaceuticals by 11% and 15%, and aeronautics by 7%. He also mentioned that the city's electric vehicle industry has grown to 10 times its previous size.
Read more »
Indian police arrest husband of beauty queen who died after alleged domestic violenceThe husband of a former beauty queen who died after alleged domestic violence has been arrested by Indian police. The body of the 33-year-old woman was found in the courtyard of her husband's home in Punjab.
Read more »
USITC не вводит пошлины на импорт необработанного палладия из РоссииКомиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России не наносит ущерба американской промышленности, поэтому Министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины.
Read more »