Президент Владимир Путин сообщил о создании в России комплексной системы приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей. Отмечается рост качества и доступности высокотехнологичной помощи, увеличение доли отечественного оборудования и совершенствование лекарственного обеспечения. ФМБА сообщило о медицинском обслуживании более 190 тысяч пострадавших и почти 15 тысяч операций, с ростом доли высокотехнологичных вмешательств.

В России успешно функционирует многоуровневая система, призванная обеспечить первоочередное медицинское, психологическое сопровождение и реабилитацию для всех, кто принимал участие в специальной военной операции ( СВО ), а также для членов их семей. Это заявление было сделано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 17 апреля.

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заключительном заседании коллегии Министерства здравоохранения России, процитировала обращение главы государства, подчеркнув, что данная комплексная система охватывает всех нуждающихся, от участников и ветеранов СВО до их близких.

Российский лидер особо отметил прогресс в сфере высокотехнологичной медицинской помощи, которая становится более качественной и доступной для населения.

Важным достижением является увеличение доли отечественного оборудования, которое теперь составляет внушительные 70%, что свидетельствует о росте самодостаточности отечественной медицины.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что процесс лекарственного обеспечения пациентов постоянно совершенствуется и активно развивается, что гарантирует наличие необходимых медикаментов и препаратов для лечения.

Важность гуманитарного аспекта и самоотверженности медицинских работников в зоне боевых действий подчеркивается и в материалах, освещающих работу девушек-медиков в полевых госпиталях. Их истории наполнены заботой, описанием преодолеваемых трудностей и простыми, но такими важными жестами, как горячий чай, который становится символом поддержки и восстановления сил для бойцов.

Эти истории ярко иллюстрируют теплую и созидательную силу человеческих дел в самых экстремальных условиях.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила статистику, согласно которой за всё время деятельности агентства в зоне проведения СВО медицинская помощь была оказана более чем 190 тысячам пострадавших. Эта цифра говорит о колоссальном объеме работы и масштабах операций, проводимых медицинскими бригадами.

По ее словам, медики ФМБА успешно провели около 15 тысяч оперативных вмешательств. Этот показатель оперативной активности продемонстрировал значительный рост – на 53%, причем доля высокотехнологичных операций, проводимых непосредственно на месте, также увеличилась. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов и их способности выполнять сложнейшие медицинские процедуры даже в полевых условиях, что является беспрецедентным достижением.

Развитие системы реабилитации включает в себя не только физическое восстановление, но и глубокую психологическую поддержку, что критически важно для возвращения бойцов к полноценной жизни после пережитых травм и стресса. Созданы специальные реабилитационные центры, где работают опытные психологи, готовые оказать профессиональную помощь.

Программы реабилитации разрабатываются индивидуально для каждого участника СВО, учитывая его физическое и психоэмоциональное состояние. Особое внимание уделяется адаптации ветеранов к мирной жизни, их интеграции в общество и оказанию всесторонней поддержки в решении социальных и бытовых вопросов.

Работает горячая линия, по которой участники СВО и их семьи могут получить консультацию по любым возникающим вопросам, касающимся медицинского обслуживания, реабилитации, социальной защиты или юридической помощи.

Государство стремится создать максимально благоприятные условия для восстановления здоровья и благополучия тех, кто защищал интересы страны, демонстрируя заботу и признание их заслуг. Этот комплексный подход призван обеспечить не только скорейшее выздоровление, но и долгосрочную поддержку, формируя основу для успешной и полноценной жизни ветеранов после завершения службы.

Также активно развивается и совершенствуется система протезирования, предоставляя участникам СВО доступ к самым современным и качественным протезам, способствующим полному восстановлению двигательных функций.

Психологическая помощь включает в себя индивидуальные и групповые тренинги, направленные на преодоление посттравматического стрессового расстройства, адаптацию к новой реальности и восстановление социального взаимодействия.

Таким образом, Россия демонстрирует приверженность своим защитникам, выстраивая прозрачную и эффективную систему поддержки, охватывающую все аспекты их жизни и восстановления





