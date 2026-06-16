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Компенсация ЖКХ: Кто имеет право на полное возмещение расходов

Общество News

Компенсация ЖКХ: Кто имеет право на полное возмещение расходов
Компенсация ЖКХЛьготыГерои Советского Союза
📆6/16/2026 12:51 AM
📰РИА Новости
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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что полная компенсация жилищно-коммунальных расходов на федеральном уровне положена только Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и некоторым приравненным к ним категориям. Остальные льготные группы, включая ветеранов, инвалидов, многодетные семьи и пенсионеров, получают частичную поддержку.

Герои Советского Союза , Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для большинства иных льготных категорий граждан, таких как ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры, действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий. В интервью РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко подробно рассмотрел действующую систему компенсаций и субсидий.

Он пояснил, что на федеральном уровне полная компенсация предусмотрена только для высокопоставленных награждённых, таких как Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также для некоторых других категорий, приравненных к ним по статусу. Для остальных льготных групп, включая ветеранов труда и боевых действий, людей с инвалидностью, многодетные семьи и пенсионеров, поддержка носит частичный характер и может оформляться либо как компенсация определённого процента от расходов, либо как субсидия, привязанная к доходу семьи.

Депутат добавил, что отдельные регионы вправе устанавливать более широкие меры поддержки на своей территории, и в некоторых случаях по специальным нормативам или местным постановлениям полную компенсацию коммунальных платежей могут получать и другие категории граждан. Поэтому важно учитывать не только федеральные законы, но и региональное законодательство при определении возможностей получения поддержки. Эта система направлена на оказание адресной помощи наиболее уважаемым и социально значимым группам населения, одновременно позволяя регионам гибко регулировать социальную политику в соответствии с их финансовыми возможностями и демографическими задачами.

РИА Новости как информационное агентство регулярно освещает изменения в социальном законодательстве и разъясняет механизмы получения льгот для граждан

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