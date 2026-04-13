Команда Тутберидзе готовит новые ледовые шоу с участием звезд фигурного катания

Весенние ледовые шоу с участием звезд российского фигурного катания от команды Этери Тутберидзе обещают быть яркими и запоминающимися. Зрители увидят как полюбившиеся номера, так и совершенно новые постановки с участием Александры Трусовой, Аделии Петросян, Петра Гуменника, Мориса Квителашвили и других известных фигуристов. В программе представлены номера с новыми музыкальными композициями и неожиданными образами.

У Татьяны Навки были точечные олимпийские шоу, команда Ильи Авербуха в апреле заглянет только в Краснодар, а Евгений Плющенко и вовсе решил отказаться от гастролей весной – все силы брошены на дальнейшие проекты. В текущем сезоне команда Этери Тутберидзе активно готовит и представляет свои новые программы для зрителей в различных городах России и странах ближнего зарубежья. Серия ледовых шоу обещает быть насыщенной и интересной, предлагая как хорошо известные, так и совершенно новые постановки.

Без соревновательных программ, конечно, не обойдется: зрители смогут увидеть уже полюбившиеся номера, такие как «Убить Билла» в исполнении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также «Джексона» от Аделии Петросян и «Парфюмера» в интерпретации Петра Гуменника. Но коллектив не забывает и о премьерах, готовя новые сюрпризы для своих поклонников.

Аделия Петросян, покорившая сердца зрителей своим талантом, в этом сезоне представляет номер мечты. Фигуристка призналась, что всегда хотела воплотить на льду образ принцессы Жасмин из диснеевского мультфильма, и ее желание было услышано. Костюм для этого номера был создан с максимальной точностью, повторяя детали наряда героини.

Александра Трусова, не менее яркая звезда фигурного катания, подготовила для весеннего тура сразу два новых номера, которые обещают быть захватывающими. В одном из отделений Александра представит программу под кавер-версию легендарного хита Zombie, а во втором исполнит нежный трек Мари Краймбрери «Всё на своих местах». Примечательно, что постановка номера начинается с той самой финальной позы, в которой Александра выступила на Олимпийских играх, воплощая образ Круэллы.

Мари Краймбрери, впечатленная выступлением Александры, написала ей письмо с благодарностью за выбор ее песни: «Мне разорвало сердце выступление под мою песню. Спасибо большое, что выбрали её». Фигуристка ответила, что именно в этой композиции для неё сошлись все элементы – музыка, образ и эмоции.

Морис Квителашвили также подготовил два новых номера, чтобы порадовать публику. В одном из отделений фигурист приглашает зрителей на утреннюю гимнастику, создавая атмосферу бодрости и позитива. Во втором номере Морис предстанет в образе из фильма «Величайший шоумен», тематика которого уже знакома любителям фигурного катания.

Команда Этери Тутберидзе, стремясь к новизне и оригинальности, решила предложить зрителям нечто необычное. Постановка дерзкой и яркой программы под трек «Пожары» от Xolidayboy станет одним из самых запоминающихся моментов шоу. Аделия Петросян и Пётр Гуменник объединились для создания совместного номера, что стало возможным благодаря отсутствию соревновательных ограничений. Номер получил название «Нас бьют – мы летаем». Этот номер, в котором нашли отражение глубокие переживания спортсменов, понятен и по тексту, и по движениям, и в определенной степени созвучен текущей ситуации с выступлениями на международных соревнованиях.

Александра Трусова возвращается к сложным элементам, с которыми испытывала трудности в предыдущем олимпийском сезоне, в частности, к тройному акселю. «Считаю, это, конечно, победа. Даже прыгнула на публике. Пока что только в финале, но всё впереди», – поделилась Саша в социальных сетях. Важно отметить, что Александра, совмещая тренировки с заботой о восьмимесячном сыне, продолжает демонстрировать высокие результаты, что свидетельствует о ее невероятной целеустремленности и силе воли.





