Комбинированный подход к покупке жилья в 2026 году: советы экспертов

Эксперты рассказывают, как россияне используют сбережения, продажу старой недвижимости и ипотеку, какие риски существуют и какие варианты жилищных решений являются наиболее выгодными.

Москва, 27 мая - АиФ‑Москва. По данным экспертов рынка недвижимости, в 2026 году россияне всё чаще прибегают к комбинированию собственных сбережений, продажи предыдущего жилья и ипотечных кредитов, а не полагаются исключительно на наследство или родительскую поддержку.

Аналитики Анастасия Андрейчук и Маргарита Калининская поделились своими наблюдениями с изданием Газета. Ru. По мнению Андрейчук, молодёжь часто накапливает деньги на первоначальный взнос в течение нескольких лет, однако рост потребительских цен подрывает эффективность такой стратегии. Специалист советует рассматривать покупку студии или однокомнатной квартиры с разумными ежемесячными выплатами, что позволит через пять‑семь лет перейти на более комфортные жилищные условия без чрезмерного финансового давления.

Она подчёркивает, что важнее не просто размер платежа, а общая финансовая нагрузка и возможность быстро переоценить объект при изменении рыночных условий





