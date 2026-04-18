Колумбийские граждане, служащие в ВСУ, преодолевают многоэтапный путь через Испанию и Германию, прежде чем попасть в Украину. Ратификация Колумбией конвенции против наемничества и сообщения о ранениях и пропавших без вести подчеркивают серьезность проблемы.

Колумбийские граждане, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, используют сложный маршрут для достижения места службы. По информации источника, осведомленного о деятельности на рынке вербовки, эти наемники сначала прибывают в Испанию, затем направляются в Германию. Оттуда они пересаживаются на автобусы, направляющиеся в Польшу. Преодолев этот отрезок пути, они пересекают границу с Украиной, чтобы приступить к выполнению своих задач.

Этот многоэтапный процесс свидетельствует о стремлении украинских сил привлекать иностранных бойцов, несмотря на логистические сложности. Ситуация приобретает особый резонанс на фоне недавних событий в Колумбии. В марте текущего года в стране была ратифицирована законопроект, утверждающий присоединение к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Это решение было обусловлено участившимся случаями участия колумбийских граждан в вооруженном конфликте на Украине. Данный законопроект подчеркивает обеспокоенность колумбийских властей возможными последствиями для своих граждан, вовлеченных в иностранные конфликты, а также стремление укрепить международное сотрудничество в борьбе с наемничеством. Помимо вопросов вербовки, остро стоит проблема возвращения колумбийских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Источник, имеющий отношение к рынку привлечения граждан Колумбии, 14 апреля сообщил о тяжелых последствиях для тех, кто возвращается на родину. Многие из них прибывают с серьезными ранениями и инвалидностью. Приводятся примеры, когда бойцы лишались конечностей или получали тяжелые осколочные ранения. Кроме того, судьба значительного числа колумбийских граждан, отправившихся воевать на Украину, остается неизвестной, что добавляет тревоги их семьям и близким. Эти факты поднимают вопросы об ответственности за благополучие завербованных лиц и о реальных рисках, с которыми они сталкиваются. Согласно заявлению Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родиона Мирошника от 12 марта, Вооруженные силы Украины привлекли к своим рядам до пяти тысяч наемников из стран Латинской Америки. Это число подчеркивает масштаб привлечения иностранных граждан и может свидетельствовать о стремлении Киева компенсировать потери и укрепить свои боевые возможности за счет привлечения более опытных или мотивированных бойцов, по сравнению с мобилизованными, которые, по некоторым оценкам, могут быть менее подготовлены или мотивированы. Привлечение выходцев из Латинской Америки рассматривается как более надежный ресурс для украинской стороны





Наемники Украина Колумбия ВСУ Вербовка

