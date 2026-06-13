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Колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны

Nature News

Колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны
Колорадский ЖукСупердиапаузаОграждение
📆6/13/2026 4:28 AM
📰РИА Новости
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Заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков, рассказал РИА Новости о том, что колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны. "Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность", — заявил Гильденков.

Колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны. До трех лет колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы в огороде, если условия для его обитания неблагоприятны, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

"Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность", — заявил Гильденков.

По словам биолога, важно помнить, что личинка и жук — один организм, жизнь жука — от яйца до гибели взрослой особи — обычно составляет год, однако колорадский жук может впадать в длительную диапаузу на два или даже три года, что удлиняет его жизнь втрое. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Колорадский Жук Супердиапауза Ограждение Неблагоприятные Условия Длительная Диапауза

 

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