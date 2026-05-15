Коллегия присяжных вынесла решение о компенсации Boeing в 49,5 миллиона долларов за смерть Самьи Стумо, погибшей в авиакатастрофе и второе решение по делам о катастрофах с Boeing

Коллегия присяжных федерального суда в Чикаго вынесла решение о взыскании с корпорации Boeing компенсации в размере 49,5 миллиона долларов в пользу родственникам Самьи Стумо, погибшей в авиакатастрофе самолета 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. В решении указано, что присуждено 21 миллион долларов в качестве возмещения за физические и эмоциональные страдания, 16,5 миллиона долларов за утрату общества и поддержки близкого человека, а 12 миллионов — в качестве компенсации за перенесенное горе. Данное решение стало уже вторым по счету решением присяжных по делам о катастрофах с участием лайнеров серии 737 MAX и обязало авиастроительный концерн выплатить свыше 28 миллионов долларов родителям погибшего сотрудника программы ООН по окружающей среде.

Коллегия присяжных федерального суда в Чикаго вынесла решение о взыскании с корпорации Boeing компенсации в размере 49,5 миллиона долларов в пользу родственников Самьи Стумо , которая погибла в авиакатастрофе самолета 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.

Согласно вердикту, 21 миллион долларов присужден в качестве возмещения за физические и эмоциональные страдания, которые женщина испытала во время рокового рейса. Еще 16,5 миллиона долларов семья получит за утрату общества и поддержки близкого человека, а 12 миллионов — в качестве компенсации за перенесенное горе. Данный вердикт стал уже вторым по счету решением присяжных по делам о катастрофах с участием лайнеров серии 737 MAX.

В ноябре прошлого года аналогичная коллегия обязала авиастроительный концерн выплатить свыше 28 миллионов долларов родственникам сотрудника программы ООН по окружающей среде, погибшего при крушении в 2019 году. Ранее сообщалось, что в Японии жителям Кадены заплатят 16,3 миллиона долларов за шум от авиатехники с военной базы США





