Колесник: Киеву пора ответить за атаки на российские города

📆4/30/2026 1:55 AM
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал атаки Украины на Туапсе и другие российские города, предложив усилить ответные меры, включая удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам и блокировку портовой инфраструктуры. Он также высказал предположение о возможном запуске беспилотников с морских судов и территории России.

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия », член комитета по обороне Андрей Колесник в эксклюзивном интервью aif.ru прокомментировал последствия атаки украинских беспилотников на российские города, в частности на Туапсе , где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар был локализован, а также ликвидировано возгорание в одном из многоквартирных домов. Колесник заявил, что Киев не останавливается перед экологическим ущербом, нанося удары по объектам, которые могут повлиять не только на Россию, но и на другие страны Черноморского региона, включая Румынию, Болгарию и Турцию. Он подчеркнул необходимость усиления ответных мер, включая атаки на украинские нефтеперерабатывающие заводы и полную блокаду портовой инфраструктуры в Николаевской и Одесской областях.

Парламентарий отметил, что беспилотники, использовавшиеся в атаках, вероятно, запускались не с суши, а с морских судов, возможно, принадлежащих третьим странам. Он призвал к тщательному контролю за судоходством и уничтожению судов, используемых для нанесения ударов по России. Колесник также допустил, что некоторые беспилотники могли запускаться с территории России, что требует усиления мер безопасности, включая проверку железнодорожных вагонов и длинномеров. Он призвал граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах.

Ранее, 29 апреля, российские вооруженные силы нанесли удары по объектам в Одесской области, включая порт Измаил, где были уничтожены баржи и корабли с военными грузами, прибывшими с натовских складов в Румынии. Также были атакованы порт Килия на Дунае и другие стратегические объекты

