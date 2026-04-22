Когда психологическое состояние запрещает садиться за руль: рекомендации эксперта

Когда психологическое состояние запрещает садиться за руль: рекомендации эксперта
Безопасность На ДорогахПсихология ВожденияПсихическое Здоровье
📆4/22/2026 3:05 AM
📰lentaruofficial
Психолог Варвара Ликунова объясняет, какие психические состояния и факторы, включая прием лекарств, делают вождение автомобиля опасным и почему в таких ситуациях лучше отказаться от поездок.

Безопасное управление транспортным средством требует от водителя предельной концентрации, высокой скорости реакции и способности адекватно оценивать постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Однако существуют психоэмоциональные состояния, при которых эти когнитивные функции существенно притупляются, делая поездку за рулем потенциально смертельно опасной как для самого водителя, так и для окружающих.

Психолог Варвара Ликунова подробно разъяснила, почему в определенных ситуациях от использования личного автомобиля следует категорически отказаться ради сохранения жизни. Ключевым фактором риска является диагностированная клиническая депрессия. В отличие от обычного плохого настроения, это состояние сопровождается патологической заторможенностью, апатией и потерей способности быстро фокусировать внимание. Человек в состоянии глубокой депрессии может буквально выпадать из реальности, теряя связь с происходящим на дороге, что приводит к фатальным задержкам в принятии решений. Аналогичную опасность представляют тревожные расстройства и внезапные панические атаки. Если приступ страха или паники настигает водителя во время движения, возникает риск полной потери самоконтроля: человек может либо впасть в состояние ступора, либо совершить резкий и совершенно необоснованный маневр. Особое внимание стоит уделить периодам острого стресса после тяжелых эмоциональных потрясений или аварий. Психика в такие моменты находится в состоянии перегрузки, возможны непроизвольные флешбэки, когда водитель мысленно возвращается в травмирующую ситуацию, игнорируя текущую дорожную обстановку. Кроме того, нельзя игнорировать влияние эмоционального выгорания и хронического переутомления. Постоянная нагрузка без должного восстановления приводит к феномену микросна, когда мозг на несколько секунд отключается, что на высокой скорости может закончиться трагедией. Агрессивное поведение, импульсивность и эмоциональная нестабильность также являются критическими помехами для безопасного вождения, превращая автомобиль в инструмент для опасного риска. Отдельным пунктом стоит прием лекарственных средств: многие психотропные препараты, включая антидепрессанты и седативные средства, вызывают сонливость, головокружение и снижение концентрации внимания. Врачи настоятельно рекомендуют в такие периоды доверять управление автомобилем другим людям или пользоваться общественным транспортом. Признание этих рисков и ответственное отношение к своему психическому здоровью — единственный способ предотвратить аварийные ситуации и сохранить жизни на дорогах общего пользования

Безопасность На Дорогах Психология Вождения Психическое Здоровье Стресс За Рулем ПДД

 

