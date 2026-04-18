Когда ждать возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых: прогноз охотника

Охотник из Красноярского края Сергей Белых предполагает, что масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье, возобновятся не раньше середины или второй половины мая из-за обильных снегов и холодного прогноза на весну.

Сергей Белых, опытный охотник из Красноярского края, поделился своими соображениями о том, когда могут возобновиться масштабные поисковые операции по розыску семьи Усольцевы х, исчезнувшей в сентябре 2025 года в живописном, но суровом районе Кутурчинского Белогорья.

Ранее Следственный комитет России (СК РФ) сообщал о направлении в район предполагаемого исчезновения группы специалистов, включающей спасателей, криминалистов и экспертов поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», которые использовали для поиска беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Несмотря на активные действия, в ведомстве подчеркнули, что данный выезд носит плановый характер и на данный момент никаких новых, существенных зацепок, указывающих на местонахождение пропавших, выявлено не было. Слова Сергея Белых, человека, хорошо знающего особенности местного рельефа и климата, дают понять, что погодные условия играют критическую роль в возможности проведения поисковых работ. Он выразил уверенность, что из-за обильных снегопадов, характерных для этого года, а также прогнозируемой прохладной погоды на май, возобновление полномасштабных поисков семьи Усольцевых, скорее всего, придется отложить до середины, а возможно, и до второй половины мая. «Думаю, что снег раньше середины мая не растает — снега в этом году много. И май обещают холодным», — отметил Белых, подчеркивая, что таяние снега и установление более стабильной температуры необходимы для безопасного и эффективного проведения поисковых мероприятий. Отсутствие проталин и возможность передвижения по местности затрудняют работу как наземных групп, так и использование техники, включая вездеходы и вертолеты, которые могли бы значительно ускорить процесс. Сам факт того, что даже опытные специалисты не смогли найти никаких следов, говорит о сложности местности и, возможно, о том, что семья могла уйти далеко от предполагаемого маршрута или попасть в труднодоступное место. Каждый день без вести пропавших увеличивает тревогу их близких и всего региона, поэтому решение о возобновлении поисков будет тщательно взвешено с учетом всех факторов, чтобы не подвергать неоправданному риску участников операции. Напомним, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход в красноярскую тайгу 28 сентября 2025 года. Их предполагаемым маршрутом был небольшой поход к живописной горе Буратинка, расположенной в районе поселка Кутурчин Партизанского района. По словам местных жителей, в тот день, когда семья отправилась в путь, погода резко ухудшилась, что могло стать одной из причин трагических событий. После того, как Усольцевы не вернулись в назначенное время, была начата масштабная поисковая операция. Сотни добровольцев, неравнодушных жителей края, а также профессиональные спасатели и сотрудники правоохранительных органов были задействованы в поисках. Для обследования обширной территории использовалась самая разнообразная техника, включая вертолеты, вездеходы и квадроциклы, но, к сожалению, все усилия оказались тщетными – следов пропавшей семьи обнаружить не удалось. Символично, что информация о возможном возобновлении поисков появилась именно в преддверии летнего сезона, когда тайга становится более проходимой. Однако, как указывает Сергей Белых, даже приближение лета не гарантирует быстрого возобновления операций, поскольку весеннее таяние снега может создать свои, не менее сложные, проблемы. Необходимо отметить, что дело семьи Усольцевых вызвало широкий общественный резонанс, подчеркнув хрупкость человеческой жизни перед лицом дикой природы и важность своевременного оповещения об опасности. Поисковая операция, несмотря на ее не увенчавшееся успехом завершение, стала примером сплоченности общества и готовности прийти на помощь. Общественность надеется, что новые технологии, такие как БПЛА, и более точные прогнозы погоды помогут в будущем найти ответы на вопросы, связанные с исчезновением Усольцевых, и, самое главное, установить их судьбу, независимо от того, какой она окажется. Эта история продолжает оставаться одной из самых острых и волнующих для жителей Красноярского края. Особое значение в данном контексте приобретает информация, предоставленная Сергеем Белых, который, будучи человеком, постоянно находящимся в тесном контакте с природой, обладает уникальным пониманием ее законов и особенностей. Его прогноз относительно сроков возобновления поисков основан не на слухах или домыслах, а на реальной оценке текущей обстановки в тайге. Наличие большого количества снега, как он отмечает, является серьезным препятствием. Это означает, что местность, возможно, до сих пор покрыта слоем снега, который не только затрудняет передвижение, но и может скрывать любые следы, которые могли бы привести к разгадке. Прогноз на холодный май лишь усугубляет ситуацию. Такой климат prolongs the melting process, potentially delaying the full accessibility of the area until the beginning of summer. Важно также понимать, что Кутурчинское Белогорье – это не просто лесной массив, а сложный рельеф с многочисленными оврагами, скалами и водоемами, что делает его крайне трудным для поиска даже в благоприятных условиях. Каждая новая попытка поиска требует тщательной подготовки, обеспечения безопасности участников и максимальной концентрации усилий. Следственный комитет, проводя плановые мероприятия с привлечением специалистов, демонстрирует, что дело остается на контроле, несмотря на отсутствие прорывных результатов. Использование БПЛА, как уже упоминалось, является современным и эффективным инструментом, позволяющим охватить большие территории с высоты, но даже они имеют свои ограничения, особенно в условиях плохой видимости или сложного рельефа. Помимо погодных условий, могут существовать и другие факторы, влияющие на ход поисков, например, необходимость получения дополнительных разведданных, проведения экспертиз или ожидания информации от других источников. Тем не менее, слова охотника Сергея Белых служат важным ориентиром для понимания того, когда ожидать активизации поисковых работ, и дают представление о том, насколько сложной и непредсказуемой может быть борьба с природой в условиях поиска пропавших людей. Эта история напоминает о необходимости ответственного подхода к планированию походов в дикую природу, особенно с детьми, и о важности соблюдения мер предосторожности. Ожидание возобновления поисков означает, что надежда на благополучный исход, хотя и слабеет с каждым днем, еще не угасла полностью, и общество готово к новым попыткам найти семью Усольцевых





