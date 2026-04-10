Ключевые события 8 апреля: Конференция КИТ и ситуация в Дагестане

8 апреля в Москве пройдет конференция КИТ, посвященная инновациям в электронной коммерции и медиа. В тот же день президент провел совещание по ситуации в Дагестане, где произошли мощные наводнения. Обсуждались меры по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия.

8 апреля в Москве состоится пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа ( КИТ ). Мероприятие соберет ведущих экспертов отрасли, представителей государственных органов и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов развития цифровой экономики, инноваций в сфере электронной коммерции и медиа . В рамках сессии планируется рассмотрение перспективных направлений развития, обмен опытом и формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Среди ключевых спикеров мероприятия: министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. Модератором выступит глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким. Ожидается, что конференция станет площадкой для активного диалога между участниками, направленного на поиск эффективных решений для дальнейшего развития цифровой экономики и стимулирования инноваций. Обсуждаемые темы будут включать в себя: тренды электронной коммерции, развитие цифровых платформ, использование искусственного интеллекта в медиа, государственное регулирование цифровой сферы, а также вопросы кибербезопасности. Участники смогут ознакомиться с новейшими технологиями, обменяться опытом и установить новые деловые контакты, что способствует развитию бизнеса и формированию новых партнерств. Конференция КИТ – это ключевое событие для всех, кто заинтересован в развитии цифровой экономики и инноваций в России.\В тот же день, 8 апреля, президент России провел совещание, посвященное сложной ситуации в Дагестане, вызванной масштабными наводнениями. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре и привело к человеческим жертвам. Два мощных наводнения обрушились на регион, вызвав массовые подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры. Зафиксированы перебои в работе систем водо- и электроснабжения, что усугубило ситуацию для населения. Тысячи жителей были эвакуированы из подтопленных домов, а власти развернули пункты временного размещения для пострадавших. В горных районах произошли камнепады и сели, которые повредили мосты и размыли дороги, осложнив доступ к пострадавшим районам. Президент Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову принять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия. Введен режим чрезвычайной ситуации в нескольких городах и районах Дагестана, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни и Каспийск, что позволит оперативно координировать действия по устранению последствий наводнений и оказанию помощи населению. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Правительство выделит необходимые ресурсы для восстановления инфраструктуры и оказания поддержки пострадавшему населению. Ситуация в Дагестане находится под пристальным вниманием властей, принимаются все меры для минимизации последствий стихийного бедствия и скорейшего восстановления нормальной жизни в регионе.\В ходе совещания обсуждались вопросы оказания экстренной помощи пострадавшим, организации эвакуации, обеспечения населения питьевой водой, продовольствием и медикаментами. Отдельное внимание было уделено восстановлению поврежденной инфраструктуры, включая дороги, мосты, электросети и системы водоснабжения. Президент поручил обеспечить максимальную координацию действий всех служб и ведомств, задействованных в ликвидации последствий наводнений. Были даны указания по проведению оценки ущерба и разработке плана восстановления пострадавших территорий. Власти Дагестана получили поддержку и помощь со стороны федерального центра. Губернатор Дагестана Сергей Меликов лично контролирует ситуацию на месте, организует работу штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия и взаимодействует с представителями федеральных органов власти. Параллельно с мероприятиями по ликвидации последствий наводнений проводится работа по профилактике подобных ситуаций в будущем. Рассматриваются вопросы укрепления гидротехнических сооружений, улучшения системы оповещения населения и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям. Президент также принял участие в открытии новых транспортных объектов, что свидетельствует о продолжающемся развитии инфраструктуры в стране, несмотря на сложные обстоятельства. Эти объекты призваны улучшить транспортную доступность регионов и способствовать экономическому развитию





