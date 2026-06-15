Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» завоевал Кубок Стэнли впервые с 2006 года

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли, который считается главным трофеем НХЛ. Игроки команды стали его обладателями впервые с 2006 года, обыграв со счетом 3:0 соперника по шестому матчу финальной серии плей-офф - «Вегас Голден Найтс». В составе «Каролины» три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Клуб Национальной хоккей ной лиги « Каролина Харрикейнз» во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли , который считается главным трофеем НХЛ , игроки команды стали его обладателями впервые с 2006 года.

Соперником по шестому матчу финальной серии плей-офф выступил «Вегас Голден Найтс».

«Каролина» обыграла этот клуб со счетом 3:0. Голы забили нападающие Тэйлор Холл (4-я минута), Джексон Блейк (34) и Николай Элерс (59). Счёт в серии до четырех побед составил 4:2. В составе «Каролины» три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли.

Речь идёт о нападающем Андрее Свечникове, защитнике Александре Никишине и вратаре Петре Кочеткове. Свечников сыграл 19 матчей, набрав 11 очков (включая шесть забитых голов). Никишин принял участие в 17 играх и сделал один результативный пас. Кочетков попадал в заявку в трех встречах финальной серии.

При этом он не выходил на площадку. Напомним, ранее стало известно, что лучшим игроком в чемпионате мира по хоккею был назван защитник сборной Швейцарии Роман Йоси. Турнир проходил в его стране с 15 по 31 мая. В ходе игр Йоси провел 10 встреч и набрал 12 очков.

На его счету оказалось пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Оцените материал СпортХоккейКубок СтэнлиНХЛХК КаролинаСШ





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