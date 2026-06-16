Клопы в метро Бухареста и богомолы в Подмосковье: новые вызовы

В Бухаресте из-за нехватки средств метрополитен отказался от дезинсекции, и в депо расплодились клопы, из-за чего сотрудники приносят собственные раскладушки. В то же время в Московской области из-за глобального потепления ожидается появление каракурта и боливарии короткокрылой.

В нескольких депо бухарестского метрополитена расплодились клопы , и теперь сотрудники всерьез опасаются, что пассажиры могут случайно привезти паразитов к себе в квартиру после обычной поездки.

Подробностями случившегося работники поделились с изданием Club Feroviar. Хуже всего дела обстоят в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает одну из новых веток подземки, открытую всего несколько лет назад, в 2020 году. Персонал жалуется, что в бытовках просто яблоку негде упасть - насекомые облепили все вокруг. Чтобы не тащить эту напасть домой, некоторые механики даже перестали пользоваться местной мебелью и приносят свои раскладушки и матрасы.

А вот управляющая компания Metrorex пока не горит желанием травить клопов. Как выяснил портал, от дезинсекции там отказались, сославшись на то, что денег на это в бюджете попросту нет. Кстати, бухарестская подземка - единственная в Румынии, её запустили аж 19 ноября 1979 года, и с тех пор она остается главным видом городского транспорта. Тем временем в Московской области ожидаются изменения в фауне, связанные с глобальным потеплением.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы климат региона станет благоприятным для ряда южных видов. В частности, в числе потенциальных новоселов - каракурт, близкий родственник знаменитой черной вдовы. Хотя на данный момент климатические условия Подмосковья слишком суровы для этого паука, в долгосрочной перспективе ситуация рискует измениться. Кроме того, уже в горизонте 5-7 лет областные экосистемы ожидает экспансия боливарии короткокрылой - хищного богомола, который успешно закрепился в черноземных регионах, включая Воронежскую и Тамбовскую области.

Эти насекомые способны активно размножаться и конкурировать с местными видами, что может привести к нарушению экологического баланса. Оба этих случая - в Бухаресте и Подмосковье - показывают, как человеческая инфраструктура и изменение климата могут создавать новые вызовы. Если в румынской столице проблема клопов связана с недостатком финансирования и плохими санитарными условиями в депо, то в России речь идет о долгосрочных климатических трендах. Эксперты предупреждают: потепление может привести к расширению ареалов многих видов, в том числе опасных для человека.

Так, каракурт и другие ядовитые пауки уже обнаруживаются в южных регионах страны, и их продвижение на север - лишь вопрос времени. Что касается богомолов, то они, хоть и не представляют прямой угрозы, могут изменить пищевые цепочки и повлиять на популяции насекомых-вредителей. Властям необходимо учитывать эти риски и разрабатывать меры адаптации: от улучшения санитарного контроля в транспорте до мониторинга инвазивных видов.

Пока же сотрудники бухарестской подземки вынуждены самостоятельно спасаться от клопов, принося на работу собственные кровати, а жители Московской области скоро могут столкнуться с необычными соседями





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