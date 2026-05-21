В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная красавица, которой по кличке Звёздочка, впервые привела потомство. Родившуюся тёлочку назвали Дарёной, она имела вес 39 килограммов и является генетической копией коровы-рекордсменки, чьи надои достигли 18 тонн молока за лактацию.

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная корова по кличке Звёздочка впервые принесла потомство. Родившуюся тёлочку назвали Дарёна, её вес составил 39 килограммов. Об этом она появилась на свет 3 марта 2024 года.

Она является генетической копией коровы-рекордсменки, чьи надои достигали 18 тонн молока за лактацию. Беременность и роды у клонированного животного прошли без осложнений, ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что в организации назвали редким случаем для клонов, склонных к крупноплодию





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хлебоносные Фермы Национальный Генетический Банк Трихология Поддерживать Генетически Уникальных Высокопрод

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Этот клуб никогда не теряет очки. Знакомьтесь, «Аркадаг» из Туркменистана (назван в честь лидера страны)39 побед в 39 матчах.

Read more »

18 человек пострадали при атаке с ножом на вокзале ГамбургаНа вокзале Гамбурга 39-летняя женщина напала на пассажиров с ножом. Пострадали 18 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Read more »

В Единый день голосования в 2026 году изберут глав 10 регионов РФС 18 по 20 сентября будут избираться депутаты парламентов в 39 субъектах.

Read more »

У 39-летнего Радулова 34 (16+18) очков в сезоне КХЛ – форвард «Локомотива» забил СКА. Он лучший бомбардир клубаНападающий «Локомотива» Александр Радулов забил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:2, перерыв).

Read more »

68 россиян сыграли в регулярном чемпионате НХЛ. Это наибольший результат с сезона-2000/01В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ сыграли 68 российских хоккеистов: 11 вратарей, 18 защитников и 39 нападающих.

Read more »

Летчики пилотажных групп на Красной площади пролетали истребители Су-30СМ и МиГ-29, выполняя фигуру высшего пилотажа 'Кубинский бриллиант'Воздушная часть парада Победы на Красной площади была открыта летчиками пилотажных групп &39;Русские витязи&39; и &39;Стрижи&39;, которые выполнили большую фигуру высшего пилотажа &39;Кубинский бриллиант&39;. Самолеты пролетели над центром Москвы и выпустили дым в цветах российского триколора, после чего парад был зажат еще шестью штурмовиками Су-25.

Read more »