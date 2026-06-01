Китайские разработчики представили новую радиопоглощающую краску для беспилотников

Китай ские разработчики представили новую радиопоглощающую краску для беспилотников, которая может помочь снизить их заметность для радиолокационных станций. Это покрытие, получившее название XRAM-C Стелс, способно поглощать радиоволны и уменьшать отражение сигнала, что делает его сложнее обнаруживать и сопровождать беспилотные аппараты.

Разработчики утверждают, что материал имеет небольшой вес, надёжно держится на поверхности и выдерживает нагрев до 250 градусов. Кроме того, покрытие сохраняет свои характеристики даже при длительном воздействии солёного морского воздуха. Производители наносят состав методом распыления, а после этого материал затвердевает. Для использования покрытия не требуется сложное оборудование, и его можно наносить как на новые, так и на уже эксплуатируемые дроны. Компания поставляет продукт в разных объёмах для производителей беспилотной техники





