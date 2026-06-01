Китайские разработчики представили новую радиопоглощающую краску для беспилотников
📆6/1/2026 11:51 PM
Новая радиопоглощающая краска для беспилотников, разработанная китайскими специалистами, может помочь снизить их заметность для радиолокационных станций. Этот материал, получивший название XRAM-C Стелс, способен поглощать радиоволны и уменьшать отражение сигнала, что делает его сложнее обнаруживать и сопровождать беспилотные аппараты.

Китай ские разработчики представили новую радиопоглощающую краску для беспилотников, которая может помочь снизить их заметность для радиолокационных станций. Это покрытие, получившее название XRAM-C Стелс, способно поглощать радиоволны и уменьшать отражение сигнала, что делает его сложнее обнаруживать и сопровождать беспилотные аппараты.

Разработчики утверждают, что материал имеет небольшой вес, надёжно держится на поверхности и выдерживает нагрев до 250 градусов. Кроме того, покрытие сохраняет свои характеристики даже при длительном воздействии солёного морского воздуха. Производители наносят состав методом распыления, а после этого материал затвердевает. Для использования покрытия не требуется сложное оборудование, и его можно наносить как на новые, так и на уже эксплуатируемые дроны. Компания поставляет продукт в разных объёмах для производителей беспилотной техники

