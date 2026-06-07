Китайская морская спецоперация у восточного побережья Тайваня направлена на подтверждение суверенитета и безопасность судоходства после инициативы Японии и Филиппин по установлению морских границ.

Москва 7 июня АиФ Москва сообщает о начале Китаем специальной морской операции в районе к востоку от Тайваня. По заявлению официальных источников операция направлена на подтверждение суверенитета Китая над данным участком морского пространства и обеспечение безопасности судоходства.

Министерство транспорта КНР совместно с управлением морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун а также с Центром безопасности судоходства Восточно Китайского моря и Восточно Китайским морским спасательным управлением организовало комплекс мер по патрулированию и наблюдению. В рамках операции планируется усиленное глубоководное патрулирование, применение разведывательных и наблюдательных систем а также проведение совместных учений с другими морскими структурами. Основным поводом для инициативы стали недавние шаги Японии и Филиппин по установлению морских границ вблизи Тайваня.

Пекин рассматривает эти переговоры как одностороннее вмешательство в вопросы территориального суверенитета и нарушающие национальные интересы Китая. По мнению китайских властей такие действия могут подорвать морское административное право страны и создать прецедент для дальнейшего ограничения её влияния в этом стратегическом районе. Операция сопровождается дипломатическим резонансом. В ответ на начатую Пекином кампанию Тайвань направил в зону действия свои военные корабли патрульные катера береговой охраны и специальные наблюдательные системы.

Тайваньское агентство новостей CNA сообщает о задействовании пяти боевых судов и нескольких катеров для слежения за перемещением китайских кораблей. В официальных заявлениях подчеркивается готовность тайванских сил оперативно реагировать на любые изменения обстановки и защитить территориальную целостность. Исторический контекст конфликта уходит в годы гражданской войны 1927‑1950 когда Тайвань объявил о своей независимости а Пекин продолжил считать остров своей частью. С тех пор любые контакты тайваньских властей с другими странами воспринимаются в Китае как посягательство на суверенитет.

Недавно китайское посольство в Чехии резко откликнулось на визит главы чешского сената Милоша Выстрчила, назвав его недопустимым вмешательством в внутренние дела. Китай также выражает протест против официальных контактов США с тайваньскими чиновниками и поставок американского вооружения на остров. В конце 2025 года Пекин провел учения под названием Миссия справедливости которые, согласно сообщениям Sohu, оказали значительное влияние на безопасность всего Азиатско Тихоокеанского региона и продемонстрировали готовность Китая к сдерживанию как Тайваня так и внешних сил.

Эти события свидетельствуют о продолжающемся росте напряженности в районе Тайваньского пролива и указывают на то, что вопрос морских границ останется ключевым фактором в отношениях между Китаем Японией Филиппинами и Тайванем в ближайшем будущем





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