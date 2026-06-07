Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, которая направлена на утверждение административной юрисдикции Китая, усиление патрулирования и регулирование судоходства в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы в регионе. Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Начало переговоров по делимитации границы в этом регионе, которое КНР считает серьезным нарушением своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, является неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа 'одного Китая' - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между США и Китаем.

Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, которая направлена на утверждение административной юрисдикции Китая, усиление патрулирования и регулирование судоходства в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы в регионе.

Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Начало переговоров по делимитации границы в этом регионе, которое КНР считает серьезным нарушением своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, является неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа 'одного Китая' - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между США и Китаем.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





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