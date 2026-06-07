Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Китай начал морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы

International Relations News

Китай начал морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы
ChinaTaiwanMaritime Patrol
📆6/7/2026 12:28 AM
📰РИА Новости
42 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 59%

Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, которая направлена на утверждение административной юрисдикции Китая, усиление патрулирования и регулирование судоходства в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы в регионе. Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Начало переговоров по делимитации границы в этом регионе, которое КНР считает серьезным нарушением своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, является неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа 'одного Китая' - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между США и Китаем.

Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, которая направлена на утверждение административной юрисдикции Китая, усиление патрулирования и регулирование судоходства в ответ на переговоры Японии и Филиппин о делимитации границы в регионе.

Операция нацелена на утверждение административной юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Начало переговоров по делимитации границы в этом регионе, которое КНР считает серьезным нарушением своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, является неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа 'одного Китая' - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между США и Китаем.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

China Taiwan Maritime Patrol Regulation Of Navigation Delimitation Of Borders One China Policy US-China Relations Japan Philippines Arms Sales RIA Novosti

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-07 03:29:19