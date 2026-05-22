"Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся", — сказал Фу Цун. Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН. Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, погибли шесть человек, ещё 39 человек получили травмы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что атака на Старобельск демонстрирует неонацистские методы и указывает на террористический характер украинских властей





