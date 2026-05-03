Китайское правительство резко осудило санкции США и ЕС, в то время как торговый оборот с Европой вырос на 5,4 процента, достигнув 828,11 миллиарда долларов. Пекин призывает к соблюдению международного права и отстаивает интересы своих предприятий.

Китай ское правительство продолжает активно выступать против односторонних санкций, которые не имеют мандата ООН и не соответствуют международному праву. В ответ на последние действия США министерство коммерции Китая выпустило официальный приказ, запрещающий признавать, исполнять или соблюдать санкционные меры, введенные Соединенными Штатами против пяти китай ских предприятий.

Это решение стало ответом на продолжающееся давление со стороны Вашингтона, который, по мнению Пекина, нарушает принципы международного права и суверенитет других государств. В свою очередь, представитель США при ООН заявил, что возможные досмотры судов, следующих в Китай, могут быть проведены в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти. Однако конкретные сроки и последовательность таких операций не были обозначены, что оставляет пространство для спекуляций и неопределенности на международной арене.

По мнению аналитиков рынка, перебои в поставках нефти могут быть компенсированы за счет увеличения поставок из России, а также за счет использования запасов, которые уже находятся в море и ожидают покупателей. В последние годы Китай стал крупнейшим покупателем иранской нефти, так как смог добиться значительных скидок из-за американских санкций. Однако эта ситуация вызывает озабоченность у США и их союзников, которые стремятся ограничить влияние Китая на мировом энергетическом рынке.

В то же время Европейский Союз, игнорируя многократные протесты и возражения Китая, включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Это решение вызвало резкое недовольство Пекина, который выразил решительный протест против подобных действий. В январе текущего года стало известно, что в 2025 году Китай значительно увеличил объем торговли с Европой. За год общий объем торговли вырос на 5,4 процента, достигнув 828,11 миллиарда долларов.

При этом поставки товаров из Китая в Европу составили 559,94 миллиарда долларов, а импорт европейских товаров в Китай сократился до 268,16 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о растущем влиянии Китая на мировую экономику и его стремлении к расширению торговых связей, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. В условиях усиливающейся конкуренции между США и Китаем, а также растущей напряженности в международных отношениях, ситуация на мировых рынках остается крайне нестабильной.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее ужесточение санкций и ограничений может привести к серьезным последствиям для глобальной экономики, включая рост цен на энергоносители и снижение темпов экономического роста. В этой связи Китай продолжает настаивать на соблюдении международного права и отстаивает свои интересы на мировой арене, стремясь защитить права своих предприятий и граждан





