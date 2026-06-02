Китайский отец подал в суд после того как ДНК-тест показал, что его сыновья не его биологические дети

Мужчина, проживший в браке 22 года и содержавший двух сыновьев, провел частный ДНК-тест после заявления одного из детей и требует прекратить алименты и компенсации за моральный вред.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Житель Пекина Цзян после 22 лет брака и содержания двух сыновей столкнулся с шокирующим откровением: ДНК-тест, который он провел самостоятельно, показал, что ни один из сыновей не является его биологическим ребенком.

Эта находка последовала за публичным заявлением старшего сына во время конфликта в сентябре 2024 года. Мужчина немедленно обратился в суд с иском о прекращении алиментных выплат бывшей супруге и взыскании компенсации морального вреда. По условиям развода 2023 года имущество было разделено между детьми, а отец также обязался оплачивать обучение старшего. Бывшая жена и оба сына отказались участвовать в амбициозных тестах, отклонив результаты частного исследования Цзяна и также отказавшись от повторной экспертизы.

Суд пока не вынес окончательного решения по делу, которое поднимает сложные вопросы об отцовстве, юридических обязательствах и моральном ущербе в контексте измены и обмана в семье. Событие происходит на фоне другого громкого, но не связанного дела, где жительница Анкары пыталась доказать, что Дональд Трамп является ее отцом, что добавляет контекст общественных дискуссий об установлении отцовства и судебных процессах, связанных с родственными связями.

Оба случая иллюстрируют растущую роль ДНК-диагностики в разрешении семейных споров, а также возникающие правовые и этические дилеммы, когда биологическое родство вступает в противоречие с социальными и юридически закрепленными родительскими обязанностями. Тема отцовства, проверки ДНК и последствий для алиментных обязательств становится центральной в общественной повестке. В данном конкретном случае Цзян, прожив с женой более двух десятилетий и вырастив двоих детей, оказался в ситуации глубокого личного кризиса, усугубленного финансовыми и юридическими последствиями.

Его требование о компенсации морального вреда отражает психологическую травму от обнаружения обмана и предательства, в то время как просьба о прекращении выплат основана на отсутствии биологического родства, которое традиционно является основанием для алиментных обязательств. Отказ семьи от повторного теста ставит под сомнение их позицию и может быть истолкован судом как косвенное подтверждение результатов частного теста. Решение по делу может создать прецедент для подобных споров, где основным доказательством служат результаты ДНК-экспертизы, полученные одним из сторон без взаимного согласия.





