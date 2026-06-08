Китай начал специальную морскую операцию на восточном побережье Тайваня, чтобы укреплять контроль над акваторией, обеспечивая безопасность навигации и защищая национальные интересы. Китаист Леонид Ковачич дал прогноз о результатах этой операции, предсказав, что статус-кво сохранится, поскольку никто из сторон не заинтересован в силовом сценарии развития ситуации.

Москва, 8 июня - АиФ-Москва. У восточного побережья Тайваня Китай начал специальную морскую операцию. Как заявил официальный Пекин, она проводится для укрепления контроля над акваторией, обеспечения безопасности навигации и защиты национальных интересов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru китаист Леонид Ковачич дал прогноз о результатах этой операции.

"Полагаю, что статус‑кво сохранится, потому что никто из сторон в принципе не заинтересован в силовом сценарии развития ситуации", — сказал он. При этом политолог обратил внимание на роль США.

"Несмотря на все заявления и на то, что отношения Пекина и Токио сильно осложнились несколько месяцев назад после заявления нового премьера Японии по Тайваню, нужно учитывать, что основной фактор — всё‑таки США. От того, насколько Соединённые Штаты готовы поддерживать Тайвань и ввязываться в конфликт в случае, если он возникнет в Тайваньском проливе, во многом зависит сценарий развития этого конфликта. США на данный момент, судя по всему, не готовы. На протяжении нескольких десятилетий Штаты поддерживали так называемую стратегическую неопределённость.

Они намеренно никогда не заявляли, будут они участвовать в конфликте в Тайваньском проливе или нет. Единственное, что они делали, — это поставляли вооружение Тайваню. Но недавний визит президента Трампа в Пекин показал, что, видимо, Штаты готовы, по крайней мере, снизить временно объёмы поставок, чтобы не провоцировать двустороннее обострение, потому что Пекин дал понять достаточно жёстко, что тайваньский вопрос — это самый острый и самый главный вопрос китайско‑американских отношений.

Из того, как вся ситуация развивается, понятно, что США не готовы к эскалации, резкому изменению статус‑кво", — объяснил Ковачич. Политолог уточнил, что сейчас Китай продемонстрирует свои силы, и на этом ситуация завершится.

"Думаю, в данный момент ситуация точно такая же, как и ранее: многочисленные военные учения вокруг Тайваня, которые происходят каждый раз, когда другие страны предпринимают какие‑то действия, которые Пекину не нравятся, которые не соответствуют его политике. Всё закончится до того момента, пока не случится опять какая‑нибудь провокация, заявление в отношении Тайваня или визит какого‑нибудь государственного чиновника какой‑нибудь страны. Пока никаких указаний на то, что последует какая‑то эскалация.

Конечно, гарантировать никто ничего наверняка не может, но каких‑то событий, которые говорят, что сейчас всё пойдёт по иному сценарию, пока нет", — резюмировал он





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