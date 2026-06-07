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Китай объявляет о начале морской операции у восточного побережья Тайваня

Политика News

Китай объявляет о начале морской операции у восточного побережья Тайваня
КитайТайваньМорская Операция
📆6/7/2026 3:16 PM
📰aifonline
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В Пекине объявили о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня. Эта операция направлена на укрепление контроля над акваторией, обеспечение безопасности навигации и защиту национальных интересов.

В Пекине объявили о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня. Эта операция направлена на укрепление контроля над акваторией, обеспечение безопасности навигации и защиту национальных интересов.

Китаист Леонид Ковачич объяснил, что на самом деле стоит за началом операции. По его мнению, все происходящее укладывается в рутинные операции по демонстрации своего суверенитета. Китай и раньше проводил военные учения в Тайваньском проливе. В сложившейся ситуации говорить об эскалации преждевременно.

Эта операция стала ответом на заявление Филиппин и Японии о том, что они начинают делимитацию морской границы недалеко от Тайваня. Сейчас пока преждевременно говорить о какой-то военной операции и какой-то серьезной эскалации. В данном случае речь идет о том, что Китай демонстрирует свой суверенитет. Напомним, что с 1949 года, когда после окончания гражданской войны в Китае на Тайвань перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, остров фактически управляется собственной администрацией.

Пекин, в свою очередь, считает остров неотъемлемой частью Китая и одной из его провинций. В начале июня официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что объединение материкового Китая и Тайваня неизбежно

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Китай Тайвань Морская Операция Суверенитет Делимитация Морской Границы

 

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