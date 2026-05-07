Китайский нефтяной танкер подвергся атаке в Ормузском проливе, США обвиняются в подрыве мира

Китайский нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива, что произошло на фоне эскалации ирано-американского конфликта. Экипаж получил травмы, а судно также было повреждено. Агентство Yonhap сообщило о взрыве на сухогрузе Namu, принадлежащем южнокорейской компании, прогремевшем в Ормузском проливе. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе.

Принадлежащий китайской компании нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива. Об этом 7 мая сообщило агентство Caixin.

"Первый китайский нефтяной танкер атакован в Ормузском проливе на фоне эскалации ирано-американского конфликта", — говорится в публикации. Отмечается, что в результате удара экипаж получил травмы, судно также было повреждено. Как плыть: действия США в районе Ормузского пролива подрывают мирный процесс Агентство Yonhap 4 мая заявило, что в проливе на сухогрузе Namu, принадлежащем южнокорейской компании, прогремел взрыв, после которого начался пожар. Отмечается, что в момент взрыва на борту было 24 члена экипажа, в том числе шесть граждан Южной Кореи.

Данных о пострадавших или погибших не поступало. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 5 мая сообщило, что в грузовое судно в Ормузском проливе попал неизвестный снаряд. Отмечается, что судам рекомендовали сообщать в UKMTO о любых подозрительных действиях, пока власти проводят расследование.





