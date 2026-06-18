Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В Китае можно посетить выставки крупнейших европейских музеев, а также изучить страну и отправиться на остров Хайнань для классического пляжного отдыха.
Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В Китае можно посетить выставки крупнейших европейских музеев, а также изучить страну и отправиться на остров Хайнань для классического пляжного отдыха.
Минимальная стоимость перелета из Москвы на остров Хайнань в оба конца составляет от 45 100 рублей на человека. В Пекине туда и обратно - от 42 700 рублей на человека, в Шанхае - от 45 500 рублей на человека. В Южной Корее для россиян не требуется виза с 2014 года, но необходимо оформить электронное разрешение K-ETA. Стоимость K-ETA составляет 10 000 южнокорейских вон (около 480 рублей по текущему курсу).
В Малайзию для россиян не требуется виза, но необходимо оформить цифровую карту прибытия (Malaysia Digital Arrival Card, MDAC). Стоимость перелета в Малайзию туда-обратно в конце июня и начале июля составляет от 54 000 до 60 000 рублей
Китай Безвизовый Режим Россияне Туризм Остров Хайнань Пекин Шанхай Южная Корея Малайзия
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