Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В Китае можно посетить выставки крупнейших европейских музеев, а также изучить страну и отправиться на остров Хайнань для классического пляжного отдыха.

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В Китае можно посетить выставки крупнейших европейских музеев, а также изучить страну и отправиться на остров Хайнань для классического пляжного отдыха.

Минимальная стоимость перелета из Москвы на остров Хайнань в оба конца составляет от 45 100 рублей на человека. В Пекине туда и обратно - от 42 700 рублей на человека, в Шанхае - от 45 500 рублей на человека. В Южной Корее для россиян не требуется виза с 2014 года, но необходимо оформить электронное разрешение K-ETA. Стоимость K-ETA составляет 10 000 южнокорейских вон (около 480 рублей по текущему курсу).

В Малайзию для россиян не требуется виза, но необходимо оформить цифровую карту прибытия (Malaysia Digital Arrival Card, MDAC). Стоимость перелета в Малайзию туда-обратно в конце июня и начале июля составляет от 54 000 до 60 000 рублей





ForbesRussia / 🏆 31. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Китай Безвизовый Режим Россияне Туризм Остров Хайнань Пекин Шанхай Южная Корея Малайзия

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Калле Рованпера собирается продолжить гоночную карьеру в 2027-мДвукратный чемпион WRC и пилот программы «Тойоты» Калле Рованпера готов продолжить выступления в гонках в следующем сезоне.

Read more »

«Колорадо» обменял Колтона и Поша в «Нэшвилл» на Хрону и 2 драфт-пика 3-го раунда. Новый генменеджер «Предаторс» Макфарленд провел 1-й трейд с бывшей командой«Колорадо» обменял форварда Росса Колтона и вратаря Исаака Поша в «Нэшвилл», получив в сделке вратаря Магнуса Хрону и два драфт-пика третьего раунда (2026, 2027).

Read more »

В Удмуртии запретят продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 годаГоссоветом Удмуртии принят законопроект о полном запрете на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Это решение будет реализовано с 1 марта 2027 года.

Read more »

От Швейцарии до Марокко: страны с самой низкой ключевой ставкойВ Японии впервые за 31 год она поднялась до 1%, но по‑прежнему остается одной из минимальных

Read more »

От учета к управлению: как меняется роль финансиста в бизнесеМногие годы финансовая функция в компаниях строилась вокруг учета и контроля. Однако сегодня эта модель меняется: по оценке экспертов Всемирного экономического форума, к 2027 году около 42% рабочих задач могут быть автоматизированы, хотя решения все чаще приходится принимать в условиях высокой неопределенности.

Read more »

РФС утвердил новый регламент Кубка России сезона-2026/2027РФС утвердил новый регламент Кубка России сезона-2026/2027

Read more »