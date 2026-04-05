Китай готов продлить безвизовый режим с Россией: новые возможности для туризма и бизнеса

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для граждан РФ еще на год, что открывает новые возможности для развития туризма и бизнеса между двумя странами. В материале «Известий» анализируются перспективы, популярные направления и потенциальные вызовы, связанные с продлением соглашения.

Китай ская сторона уведомила Россию о готовности продлить безвизовый режим для российских граждан на год, что означает, что он будет действовать до середины сентября 2027 года. Эта новость была подтверждена Министерством иностранных дел Российской Федерации. Эксперты считают, что это приведет к увеличению турпотока, расширению географии путешествий и привлечению новых китай ских инвестиций в Россию.

Взаимная заинтересованность в сохранении открытых границ очевидна для обеих стран, что подчеркивает важность этого соглашения. РФ и КНР активно ведут переговоры о продлении безвизового режима. Текущий тестовый формат безвиза позволяет россиянам посещать Китай на срок до 30 дней, имея при себе только загранпаспорт. Москва, в свою очередь, ввела аналогичный режим для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. Отсутствие серьезных проблем в ходе реализации текущего безвизового режима создает благоприятные условия для его продления, о чем заявили в МИД России. Китайский дипломат Чжан Ханьхуэй назвал продление безвизового режима естественным процессом, облегчающим поездки граждан и углубляющим взаимопонимание между народами. Однако эксперты отмечают, что Пекин, вероятно, предпочтет ежегодную пролонгацию, а не бессрочную отмену виз, придерживаясь последовательной политики в отношении других стран. Директор АНО «Евразийские молодежные проекты» Николай Марченко выражает опасения относительно возможных рисков, связанных с распространением нелегальной трудовой миграции, подчеркивая вызов для правоохранительных органов обеих стран. В то же время директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отмечает, что за время действия безвизового режима не было зафиксировано серьезных проблем с нелегальной миграцией, и подчеркивает потенциал для развития бизнеса между странами. Исследования показывают значительный рост делового туризма: спрос на командировки российских компаний в Китай вырос на 27% в 2025 году, согласно данным компании «Аэроклуб». Маслов подчеркивает важность улучшения взаимопонимания между российскими и китайскими бизнесменами на уровне деловой этики.\Продление безвизового режима значительно повлияло на турпоток. Турагентства отмечают почти двукратный рост спроса на туры в Китай в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. Наиболее популярными направлениями являются Пекин, Шанхай, остров Хайнань, Гуанчжоу и Гонконг. Остров Хайнань особенно привлекателен для пляжного отдыха: в 2025 году его посетили более 505 тысяч российских туристов, что на 120% больше, чем годом ранее. На Хайнане предлагается классический формат курорта с большими отелями, ухоженными территориями и длинными пляжами. Директор туркомпании «Содис» Ирина Мануильская отмечает специфику китайского пляжного отдыха, где условия для купания могут отличаться от привычных европейцам. На материковом Китае главным туристическим центром является Пекин, предлагающий посетить Великую Китайскую стену, храм Неба, Запретный город и Летний императорский дворец. Шанхай интересен сочетанием культурной программы, шопинга и современной инфраструктуры. Туристы также все чаще выбирают Чэнду, чтобы увидеть панд, и посещают национальный парк Чжанцзяцзе с его знаменитыми «горами Аватара». Для российских туристов языковой барьер остается одной из наиболее распространенных проблем. Важно понимать, что в Китае, хотя и есть пляжный отдых, он может отличаться от привычного европейского, и условия для купания зависят от конкретного отеля. Туристам рекомендуется уточнять у туроператоров особенности отдыха в Китае, чтобы избежать разочарований. Москва планирует подготовить предложения Пекину во втором квартале текущего года. Эксперты подчеркивают важность понимания культурных особенностей Китая, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и интересным. Планируется дальнейшее развитие туристической инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса и привлечения еще большего количества туристов из России.\Рост турпотока и увеличение интереса к Китаю со стороны российских туристов стимулируют развитие туристической отрасли. Продление безвизового режима открывает новые возможности для бизнеса, позволяя компаниям расширять сотрудничество и осваивать новые рынки. Сотрудничество в сфере туризма является одним из ключевых аспектов российско-китайских отношений, способствуя укреплению дружественных связей между народами. Помимо туристических направлений, важно отметить развитие деловых связей между Россией и Китаем. Увеличение спроса на командировки свидетельствует о растущем экономическом взаимодействии между странами. Эксперты уверены, что продление безвизового режима будет способствовать дальнейшему росту товарооборота и инвестиций, что положительно скажется на экономике обеих стран. Успешная реализация безвизового режима требует постоянного мониторинга и координации действий между российскими и китайскими властями. Необходимо работать над устранением возможных проблем, связанных с нелегальной миграцией, и обеспечивать безопасность туристов. Важно учитывать культурные особенности Китая и предоставлять российским туристам необходимую информацию для комфортного пребывания в стране. Развитие туристической инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров являются ключевыми факторами для удовлетворения растущего спроса и поддержания высокого уровня обслуживания. В целом, продление безвизового режима между Россией и Китаем является важным шагом в укреплении двусторонних отношений, который способствует развитию туризма, бизнеса и культурного обмена между двумя странами. Это открывает новые перспективы для россиян и китайцев, делая путешествия более доступными и интересными





