Китай начал специальную операцию в водах к востоку от Тайваня в ответ на переговоры Японии и Филиппин

Китай направил патрульные корабли в спорные воды к востоку от Тайваня, назвав это спецоперацией в ответ на переговоры Японии и Филиппин о морских границах. Пекин считает эти переговоры незаконными и наращивает присутствие в регионе.

Китай направил флотилию патрульных кораблей в воды к востоку от Тайваня, что стало ответом на переговоры Японии и Филиппин о разграничении морских границ. Пекин называет эту операцию специальной и подчеркивает, что она направлена на защиту территориального суверенитета и морских прав страны.

По данным государственной газеты Жэньминь жибао, рейд проводится совместно с судами Береговой охраны Китая, которые уже находились в районе с начала июня. Цель операции - обеспечить соблюдение правил морского судоходства и укрепить возможности патрулирования в открытом море. В Пекине заявляют, что переговоры между Токио и Манилой являются незаконными и недействительными, так как затрагивают зоны, которые Китай считает своими. Этот шаг стал очередной эскалацией напряженности в регионе, где интересы нескольких стран сталкиваются уже долгие годы.

Конфликт начался после того, как в конце мая Япония и Филиппины объявили о начале официальных переговоров по определению границ своих исключительных экономических зон и континентальных шельфов. По мнению Пекина, это посягательство на суверенные права Китая, включая зоны к востоку от Тайваня. В ответ на это китайское правительство решило направить в регион патрульные суда министерства транспорта, которые присоединились к кораблям Береговой охраны.

Среди них - крупнейшее патрульное судно Китая Хайсюнь 09 водоизмещением 10 тысяч тонн, а также гидрографическое судно Хайсюнь 08 и спасательные суда. Эти корабли будут проводить патрулирование и контроль за движением судов в ключевых водах. Пекин подчеркивает, что операция проводится в рамках международного права и направлена на поддержание порядка. Международное право устанавливает четкие рамки для морских границ.

Территориальное море шириной до 12 морских миль находится под полным суверенитетом прибрежного государства, тогда как исключительная экономическая зона может простираться до 200 морских миль. В ИЭЗ государство имеет исключительные права на разведку и разработку природных ресурсов, но другие страны сохраняют свободу судоходства. Китай, Япония и Филиппины имеют собственные претензии в этом регионе, что приводит к частым столкновениям. Особенно напряженные отношения сложились между Пекином и Манилой из-за спорных участков Южно-Китайского моря.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что нападение на Тайвань может вызвать военное вмешательство Токио, что еще больше обострило ситуацию. Нынешняя операция Китая рассматривается как демонстрация силы и решимости защищать свои интересы в регионе, где стратегическое значение морских путей и ресурсов огромно





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