Китай нарастил золотые резервы до рекордного уровня, воспользовавшись падением цен

Народный банк Китая приобрел рекордный объем золота в марте, воспользовавшись падением цен, вызванным геополитической напряженностью и продажами инвесторов. Стратегия по наращиванию золотых резервов продолжается уже 17 месяцев подряд.

Народный банк Китая (НБК) в марте 2024 года продемонстрировал рекордную активность на рынке золота, приобретя свыше 160 000 тройских унций, что эквивалентно примерно 5 тоннам драгоценного металла. Этот объем стал самым крупным за последний год, свидетельствуя о стратегическом подходе китай ского регулятора к управлению золото валютными резервами. Приобретение золота в таких масштабах произошло на фоне заметного падения цен на золото в течение марта.

Месячное снижение котировок составило 12%, что является худшим показателем с 2008 года. Обвал цен был обусловлен комплексом факторов, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, которая спровоцировала неопределенность на рынках, и продажи золота инвесторами, стремящимися компенсировать убытки по другим активам. Эти продажи привели к дополнительному давлению на цены, усугубляя ситуацию. Центральный банк Китая последовательно наращивает свои золотые резервы уже на протяжении 17 месяцев подряд, что указывает на долгосрочную стратегию диверсификации резервов и укрепления финансовой устойчивости страны.\Аналитики отмечают, что текущая стратегия НБК по увеличению золотого запаса является частью более масштабного плана по снижению зависимости от доллара США и других иностранных валют, а также по обеспечению стабильности в условиях глобальной экономической неопределенности. Рост спроса со стороны Китая оказывает существенное влияние на мировой рынок золота, способствуя поддержанию цен на относительно высоком уровне, несмотря на временные колебания. 7 апреля цена на золото превышала $4690 за унцию, что отражает определенный отскок после мартовского падения. Важно отметить, что в конце января 2024 года стоимость золота достигла исторического максимума, приблизившись к отметке $5600 за унцию. Эти данные подчеркивают волатильность рынка и необходимость внимательного анализа факторов, влияющих на цены. Эксперты прогнозируют, что интерес НБК к золоту, вероятно, сохранится, учитывая текущую геополитическую ситуацию и стремление к диверсификации резервов. Это может продолжить оказывать поддержку ценам на золото в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные колебания, вызванные различными факторами, включая спекулятивные сделки и изменения в настроениях инвесторов.\Влияние действий НБК на мировой рынок золота является значительным. Китай, как крупнейший импортер золота в мире, способен оказывать существенное влияние на динамику цен. Приобретение золота в больших объемах может привести к росту спроса и, соответственно, к повышению цен, особенно в периоды экономической неопределенности или усиления инфляционных ожиданий. Стратегия Китая по наращиванию золотых резервов также может служить примером для других центральных банков, стимулируя их к аналогичным действиям. Это, в свою очередь, может привести к увеличению спроса на золото в глобальном масштабе и оказать долгосрочное влияние на цены. Важно учитывать, что решения НБК принимаются в контексте более широкой экономической и геополитической ситуации. Геополитические риски, такие как конфликты и санкции, могут увеличивать привлекательность золота как безопасного актива, что также влияет на решения китайского регулятора. Долгосрочная стратегия Китая по увеличению золотых резервов является частью комплексного подхода к укреплению национальной экономики и обеспечению финансовой стабильности. Этот подход включает в себя диверсификацию резервов, снижение зависимости от доллара США и адаптацию к меняющимся условиям мировой экономики. Данная стратегия может оказать существенное влияние на мировой рынок золота в долгосрочной перспективе, способствуя поддержанию высоких цен и формированию нового баланса сил





