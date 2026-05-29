Китай осуждает рост насилия в Украине и призывает к дипломатическому урегулированию

Китай осуждает рост насилия в Украине и призывает к дипломатическому урегулированию
📆5/29/2026 2:17 AM
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй сообщил, что Пекин возмущён повышением уровня боевых столкновений в Украине, осуждает атаки на мирных жителей и считает необходимым немедленно прекратить конфликт дипломатическими методами.

Боевые действия на территории Украины в последние дни заметно обострились, о чём заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин осуждает любые нападения, направленные против мирного населения, которое не несёт ответственности за конфликт.

Ситуация на местах, по мнению китайского официального лица, не демонстрирует признаков улучшения; напротив, в последние недели уровень насилия вырос, а число погибших и пострадавших продолжает расти. Китай внимательно следит за развитием событий и выражает серьёзную озабоченность продолжающейся эскалацией, подчёркивая, что в таком режиме конфликт лишь усугубляет гуманитарный кризис и усиливает риски для региональной стабильности

