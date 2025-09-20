Кисляк о Месси, Роналду, Ямале и стремлении к лучшим командам

Полузащитник Матвей Кисляк поделился своими взглядами на футбольных кумиров, молодых талантов и собственные амбиции. Он выделил важность стабильности и профессионализма для достижения успеха.

Матвей Кисляк поделился своими мыслями о футбол ьных легендах и молодых талантах, а также о своих стремлениях в карьере. В интервью он выразил восхищение игрой Лионеля Месси , отметив его скромность и элегантный стиль игры, который он предпочитал наблюдать с юных лет. Кисляк подчеркнул важность трудовой этики, которую он перенял у Криштиану Роналду , признавая его выдающиеся профессиональные качества.

Он признался, что в детстве, как и многие, выбирал между этими двумя великими футболистами, отдавая предпочтение Месси и «Барселоне» из-за их привлекательного стиля игры. Кисляк отметил, что оба игрока, Месси и Роналду, продемонстрировали невероятную стабильность на протяжении пятнадцати сезонов, что делает их достижение уникальным и, по его мнению, практически недостижимым для современных игроков в ближайшее столетие. Он также высказал мнение о молодых талантах, таких как Ламин Ямаль, признавая его потенциал, но выражая некоторую озабоченность его отношением к делу, характеризуя его как «тусовщика». Кисляк считает, что Ямаль может приблизиться к уровню Месси и Роналду по игре, но для этого ему необходимо продемонстрировать стабильность и преданность делу, что является ключевым фактором для достижения успеха в профессиональном футболе.\Кисляк также поделился своими амбициями, выразив желание сыграть против лучших команд мира и лучших сборных, включая возможность встретиться на поле с Месси и Роналду. Он признал, что опыт игры против таких легендарных футболистов был бы для него невероятным опытом и важной вехой в его карьере. В интервью были затронуты и другие выдающиеся игроки современности. Мак Аллистер высказался о роли Месси и Роналду в футболе, назвав Месси лучшим и подчеркнув, что повторить их достижения будет крайне сложно. Пеп Гвардиола, в свою очередь, сравнил Эрлинга Холанда с такими выдающимися нападающими, как Роналду, Месси, ван Нистелрой и Левандовски, отметив его выдающиеся способности и потенциал для побития рекордов в Лиге чемпионов. Также были отмечены достижения других нападающих: Кейн, забивший 70 голов в Бундеслиге, и Даку, лидирующий в списке бомбардиров Мир РПЛ. Кисляк подчеркнул, что для молодых игроков важно демонстрировать стабильность и профессионализм, стремясь к вершинам мирового футбола. Он уверен, что правильный подход к тренировкам, постоянное совершенствование навыков и преданность делу помогут молодым талантам добиться успеха и приблизиться к уровню легендарных игроков.\Обсуждение перспектив молодых футболистов и сравнение их с легендами прошлого является актуальной темой в современном футболе. Кисляк выразил надежду на то, что молодые игроки, такие как Ямаль, смогут раскрыть свой потенциал и достичь выдающихся результатов, но для этого им потребуется усердие и правильный подход к тренировкам. Он подчеркнул важность не только таланта, но и профессионализма, трудовой этики и стабильности для достижения успеха на самом высоком уровне. Кисляк также отметил, что для молодых игроков необходимо учитывать опыт и пример лучших футболистов мира, таких как Месси и Роналду, и стремиться к их уровню мастерства, но при этом сохранять свою индивидуальность и уникальность. Анализ игры разных футболистов, их стилей и достижений позволяет лучше понять тенденции современного футбола и оценить перспективы молодых талантов. В заключение, Кисляк выразил уверенность в том, что в мировом футболе всегда будут появляться новые звезды, способные удивлять болельщиков и радовать их своей игрой. Он призвал молодых игроков стремиться к вершинам мастерства и помнить о важности трудолюбия и преданности своему делу





Футбол Месси Роналду Ямаль Кисляк Стабильность Молодые Таланты Барселона Трудовая Этика

