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Кир Стармер отверг возможную отставку после кризиса в британском Минобороны

Политика News

Кир Стармер отверг возможную отставку после кризиса в британском Минобороны
Кир СтармерВеликобританияМинобороны
📆6/12/2026 5:11 PM
📰lifenews_ru
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные кадровые перестановки в министерстве обороны. Он подчеркнул намерение выполнить мандат, полученный от избирателей, и опроверг обвинения в нежелании правительства увеличивать оборонные расходы.

Глава британского правительства Кир Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на масштабный кадровый кризис в военном ведомстве. В интервью Би-би-си он подчеркнул, что намерен завершить работу, для которой был избран в 2024 году, и выполнить мандат, полученный от народа.

Политические аналитики расценивают уход министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников как серьёзный удар по авторитету премьера. Основным поводом для конфликта, как сообщают британские СМИ, стал подготовленный ещё в январе, но не опубликованный план оборонных инвестиций. Правительство планирует увеличить расходы на оборону на 13,5 миллиардов фунтов стерлингов (18 миллиардов долларов) в течение трёх лет, хотя изначально в прессе обсуждалась сумма в 18 миллиардов фунтов, которая, по словам источников, всё равно была существенно ниже реальных потребностей.

Стармер опроверг обвинения в нежелании кабинета инвестировать в армию, заявив, что каждое министерство урезает свои бюджеты для перенаправления средств на военные нужды. В это время в Соединённом Королевстве набирает силу новый виток внутриполитического кризиса. Предшественник Хили на посту министра обороны Грант Шаппс, также покинувший правительство, объяснил свою отставку утратой доверия к лидеру. Он настаивает на проведении полноценных внутрипартийных выборов и высказался за пересмотр формата взаимодействия с Евросоюзом, намекнув на возможность возвращения к единому рынку

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Кир Стармер Великобритания Минобороны Отставка Оборонные Расходы Евросоюз Внутриполитический Кризис

 

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