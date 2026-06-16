Кирьяков: ничья Испании с Кабо-Верде нужна, чтобы фавориты изменили менталитет

Сергей Кирьяков прокомментировал сенсационную ничью сборной Испании с Кабо-Верде на чемпионате мира, отметив, что такие результаты полезны для фаворитов, так как заставляют их пересмотреть своё отношение к соперникам.

Известный российский футбол ьный специалист и бывший нападающий Сергей Кирьяков прокомментировал сенсационную ничью сборной Испании с командой Кабо-Верде в стартовом матче чемпионата мира. По его мнению, такой результат - неожиданность, но он может пойти на пользу фаворитам, заставив их пересмотреть свой менталитет.

Кирьяков отметил, что одна из сильнейших команд мира не смогла забить явному аутсайдеру, несмотря на множество ударов и моментов. Вратарь Кабо-Верде сыграл на высочайшем уровне, но факт остаётся фактом: действующие чемпионы Европы набрали лишь одно очко в первом туре. Однако специалист уверен, что Испания всё равно будет играть важную роль в борьбе за титул, хотя всё решится на поздних стадиях плей-офф.

Кирьяков также провёл параллель с матчем сборной Германии против Кюрасао, где немцы в первом тайме тоже испытывали трудности, хотя соперник был слабее Кабо-Верде. По его словам, такие встречи часто случаются на ранних этапах турнира, и для фаворитов это даже хорошо, поскольку они начинают понимать, что любой соперник выходит биться до конца, даже значительно уступая в классе. Эксперт считает, что на чемпионате мира будет ещё много сюрпризов, и первые матчи традиционно даются лидерам тяжело. Другие эксперты также высказались о ничьей.

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил сборную Италии образца 1982 года, которая неудачно играла в группе, но в итоге стала чемпионом мира. Бывший защитник Роман Шаронов отметил, что испанцы били в основном по центру ворот и им не хватило гола, а также беззубая игра при стандартах. Экс-нападающий Александр Сенников добавил, что Уругвай играл быстрее испанцев, и их удары часто приходились по центру ворот Кабо-Верде. В целом, ничья стала одной из главных сенсаций старта турнира





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