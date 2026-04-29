Киркоров в хоккейном мире и главные события плей-офф: обзор последних новостей
📆4/29/2026 9:41 AM
Обзор последних новостей из мира хоккея: подарки Киркорову от хоккейных клубов, результаты матчей плей-офф НХЛ и КХЛ, интересные факты и комментарии экспертов.

Хоккей ный мир продолжает жить насыщенной событиями жизнью, и последние новости пестрят как спорт ивными достижениями, так и интересными моментами вне льда. Особое внимание привлекло внимание к Филиппу Киркоров у, который неожиданно стал объектом внимания хоккей ных клубов.

Сначала ему подарили игровую майку от «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», а теперь и «Торпедо» не остались в стороне, преподнеся артисту уникальный свитер. Этот свитер, выполненный со стразами, украшен номером 1 и надписью King, что подчеркивает особое отношение клуба к популярному исполнителю. Возникает закономерный вопрос: не собирается ли Киркоров собрать полную коллекцию свитеров команд Континентальной хоккейной лиги? Похоже, что это может быть частью какой-то заранее спланированной акции, учитывая последовательность подарков.

Интересно также, кто придумал оригинальный логин для телеграм-канала «Торпедо», что добавляет интриги вокруг этой истории. В то же время, не менее важные события происходят непосредственно на льду. Молодой форвард «Филадельфии» Мичков столкнулся с дисциплинарными проблемами. После пятой игры серии с «Питтсбургом» он опоздал в аэропорт, что вызвало недовольство главного тренера Токкета.

В результате Мичков был вынужден лететь эконом-классом на другом рейсе, что стало для него уроком пунктуальности. Легендарный хоккеист Фетисов поделился своими идеями о проведении хоккейного матча на Северном полюсе. Он считает, что игра на ледоколе – это самое быстрое и эффективное решение для организации такого уникального события. Фетисов выразил уверенность, что можно сыграть с командами из США или Канады и уже ведет переговоры с потенциальными участниками.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) также происходят интересные события. Макдэвид делит 20-е место в истории НХЛ по количеству голевых передач в плей-офф (111), уступая лишь таким легендам, как Кросби, Кучеров и Малкин среди действующих игроков. В текущем плей-офф особенно выделяются Капризов и Подколзин. Капризов, выступающий за «Миннесоту», набрал 1+2 в пятом матче серии с «Далласом» и был признан первой звездой матча.

Его результативность в плей-офф впечатляет – 9 очков и показатель полезности «+9». Подколзин, представляющий «Ванкувер», стал третьей звездой пятого матча с «Анахаймом», забросив свою вторую шайбу в серии, совершив 7 силовых приемов и показав полезность «+2». Его вклад в игру также нельзя недооценивать – 5 очков и «+6» в текущем плей-офф. В серии между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» «Эдмонтон» сумел продлить серию, выиграв пятый матч со счетом 4:1.

Драйзайтль стал автором двух шайб, Макдэвид отдал две голевые передачи, а вратарь Ингрэм отразил 29 из 30 бросков. В другом матче, Кравчук прокомментировал стычки в игре между «Локомотивом» и «Авангардом», отметив, что по меркам НХЛ 90-х годов это были обычные события. Он подчеркнул, что отказ от драк в хоккее не случаен, так как игра становится все более быстрой и техничной. Вратарь «Анахайма» Достал был заменен в пятом матче серии с «Эдмонтоном» после того, как пропустил 3 шайбы от 9 бросков.

Пастрняк вошел в историю НХЛ как седьмой игрок, забивший более двух голов в овертаймах плей-офф при угрозе вылета, уступая лишь Дэйлу Хантеру. Драйзайтль поднялся на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ среди европейских игроков, обогнав Госсу и уступая лишь Форсбергу

Хоккей КХЛ НХЛ Киркоров Плей-Офф Макдэвид Капризов Подколзин Драйзайтль Фетисов

 

