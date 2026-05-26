Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Кирилл Дмитриев: Европейские страны хотят замаскировать энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола

Политика News

Кирилл Дмитриев: Европейские страны хотят замаскировать энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола
Кирилл ДмитриевЛихорадка ЭболаЭнергетический Шатдаун
📆5/26/2026 8:22 AM
📰aifonline
57 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 68%

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны хотят замаскировать надвигающийся энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола. Он также предупредил о неизбежных энергетических проблемах в ЕС и Великобритании, отметив, что к ним могут привести вирусы «ошибочных бюрократических решений» и «ложных утверждений».

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. Европейские страны хотят замаскировать надвигающийся энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев .

Так он отреагировал на публикацию газеты Daily Mail, в которой сообщалось, что в Италии зарегистрированы два предполагаемых случая указанной вирусной инфекции. После того как утихла паника по поводу хантавируса, теперь они (в Евросоюзе — прим. ред. ) пытаются создать панику по поводу Эболы — любой вирус, чтобы оправдать неизбежные энергетические ограничения ЕС и Великобритании, — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети X*.

Дмитриев также отметил, что к единственным угрозам, которые могут привести к энергетическому шатдауну, относятся вирусы «ошибочных бюрократических решений» и «ложных утверждений». Напомним, 12 мая глава РФПИ написал, что паника вокруг хантавируса неоправданно раздута. Он обращал внимание, что эта ситуация может быть использована для объяснения причин энергетического кризиса в Европе. 21 мая Кирилл Дмитриев предупредил о неизбежности серьёзных энергетических проблем в ЕС и Великобритании. Он подчеркнул, что текущие тенденции в этой сфере могут привести к масштабным последствиям.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Кирилл Дмитриев Лихорадка Эбола Энергетический Шатдаун Паника Вокруг Хантавируса Ошибочных Бюрократических Решений Ложных Утверждений

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 11:22:59