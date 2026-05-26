Москва, 26 мая - АиФ-Москва. Европейские страны хотят замаскировать надвигающийся энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев .

Так он отреагировал на публикацию газеты Daily Mail, в которой сообщалось, что в Италии зарегистрированы два предполагаемых случая указанной вирусной инфекции. После того как утихла паника по поводу хантавируса, теперь они (в Евросоюзе — прим. ред. ) пытаются создать панику по поводу Эболы — любой вирус, чтобы оправдать неизбежные энергетические ограничения ЕС и Великобритании, — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети X*.

Дмитриев также отметил, что к единственным угрозам, которые могут привести к энергетическому шатдауну, относятся вирусы «ошибочных бюрократических решений» и «ложных утверждений». Напомним, 12 мая глава РФПИ написал, что паника вокруг хантавируса неоправданно раздута. Он обращал внимание, что эта ситуация может быть использована для объяснения причин энергетического кризиса в Европе. 21 мая Кирилл Дмитриев предупредил о неизбежности серьёзных энергетических проблем в ЕС и Великобритании. Он подчеркнул, что текущие тенденции в этой сфере могут привести к масштабным последствиям.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры





