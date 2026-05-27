Россия-Украина News

Кирилл Дмитриев: Украина должна сосредоточиться на мире, если столкнулась с нехваткой ракет для систем ПВО
5/27/2026 9:57 PM
aifonline
Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ, заявил, что если Украина столкнулась с нехваткой ракет для систем ПВО, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Он напомнил, что мир всегда является лучшей стратегией.

Кирилл Дмитриев , спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ, заявил, что если Украина столкнулась с нехваткой ракет для систем ПВО, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта.

Он напомнил, что мир всегда является лучшей стратегией. Зеленский попросил увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины. В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине. Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине, однако киевский режим не спешит с таким шагом

